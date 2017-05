Čína chce vybudovať novú “hodvábnu cestu”, investuje do nej miliardy

PEKING 14. mája (WebNoviny.sk) – Čína je odhodlaná poskytnúť desiatky miliárd dolárov na projekty súvisiace s budovaním infraštruktúry, ktorá spojí Čínu s Áziou, Európou a Afrikou. Vyhlásil to v nedeľu v Pekingu čínsky prezident Si Ťin-pching v rámci svojho prejavu na slávnostnom otvorení fóra o “novej hodvábnej ceste” – One Belt, One Road. Tá sa týka užšej spolupráce jednotlivých svetadielov v oblasti obchodu.

Podľa agentúry Reuters, je Si Ťin-pching ochotný investovať do svojho ambiciózneho plánu zahraničnej politiky 124 miliárd dolárov (približne 113 miliárd eur). Dodal, že všetci sú vítaní pripojiť sa k jeho iniciatíve, ktorá podľa neho vytvorí “cestu k mieru a prosperite vo svete”.

Lídri z 29 krajín sveta sa zúčastňujú dvojdňovej konferencie v Pekingu. Nechýbajú ani ruský prezident Vladimir Putin či jeho turecký náprotivok Recep Tayyip Erdogan, ktorí tiež vystúpia počas otváracieho ceremoniálu.

USA na fóre zastupuje delegácia vedená Mattom Pottingerom, poradcom prezidenta Donalda Trumpa a riaditeľom pre východnú Áziu v Národnej bezpečnostnej rade (NSC).