Čína je odhodlaná stať sa klimaticky neutrálnu ekonomiku, Matovič rozhodnutie krajiny víta

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) pozitívne vníma rozhodnutie Číny naplniť cieľ stať sa klimaticky neutrálnou ekonomikou. Tiež víta príspevok Číny do portfólia dostupných celosvetových vakcín. Matovič sa v utorok 9. februára zúčastnil na virtuálnom samite formátu 17+1 Meeting Current Challenges and Strengthening Practical Cooperation, ktorý hostil čínsky prezident Si Ťin-pching. Informoval o tom tlačový odbor Úradu vlády SR.

Slovensko podľa predsedu vlády považuje formát 17+1 za doplnkový a pevne ukotvený k dialógu na úrovni Európskej únie (EÚ) – Čína, „ktorý naďalej zostáva hlavným pilierom našej spolupráce”.

Kľúčová je infraštruktúra

Pre Slovensko je kľúčová najmä oblasť infraštruktúry, osobitne nákladná železničná doprava, ktorá aj vzhľadom na klimatické ambície rastie na význame. Ďalej veda, výskum a inovácie, kde aktivity Slovenska vyzdvihol aj samotný čínsky prezident.

V neposlednom rade je to vývoz potravinárskych výrobkov, o ktorý sa aktívne usilujú všetky krajiny regiónu. Predseda vlády aj napriek rozdielom v histórii, tradíciách, hodnotách či prístupoch vyjadril nádej „pristupovať k spolupráci s otvorenou mysľou”. Kríza podľa neho prináša aj príležitosti.

Samit na jednej strane potvrdil záujem o spoluprácu na multilaterálnej úrovni, na druhej strane intenzívne rezonovala otázka otvoreného a nediskriminovaného prístupu tovarov a služieb na čínsky trh pre krajiny strednej a východnej Európy, najmä v oblasti potravinárstva a poľnohospodárstva. Výsledkom samitu je aj dokument Cooperation between China and Central and Eastern European Countries Beijing Plan of Activities, ktorý zahŕňa súbor aktivít a iniciatív v rôznych sektoroch spolupráce.

Vyvážať budeme jahňacinu

Podpis Protokolu o vývoze jahňacieho mäsa zo Slovenska do Číny umožní slovenským výrobcom vývoz ich výrobkov do Číny. Podpis protokolu podčiarkuje skutočnosť, že rok 2021 bude vo vzťahoch Číny a krajín strednej a východnej Európy rokom spolupráce v oblasti poľnohospodárskej diverzity.

Formát 17+1 zahŕňa spoluprácu medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy – Albánska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Českej republiky, Čiernej hory, Estónska, Grécka, Chorvátska, Litvy, Lotyšska, Severného Macedónska, Maďarska, Poľska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Srbska.