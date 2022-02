Čína má v tíme na ZOH v Pekingu viacerých Kanaďanov či Američanov, dostali zaujímavé mená

Čínska hokejová reprezentácia na domácich ZOH 2022 v Pekingu má vo svojom kádri viacero hráčov, ktorí pochádzajú z USA či Kanady. Ani oni sa však nevyhli tomu, aby im pridelili čínske mená a tie budú mať na dresoch počas olympijského turnaja a tak budú figurovať aj v oficiálnych zápisoch o stretnutiach. Upozornil na to web hokej.cz.

V domácom výbere tak nebude Jake Chelios, ale Jieke Kailiaosi, čo je v prepise do do slovenčiny Ťie-kche Kchaj-liao-s‘. Mimoriadne zaujímavo znejú aj ďalšie mená.

Z Ethana Wereka sa stal Wei Ruike (Wej Žuej-kche), z Brandona Yipa zase Ye Jinguang (Jie Ťin-kuang) a nebude ani žiadny Cory Kane, ale Jian An (Ťien An). A z Rusa Denisa Osipova je na najbližšie týždne Dannisi Aoxibofu (Tan-ni-s‘ Ao-si-po-fu).

Nové mená hráčov zverejnil na svojom twitteri čínsky klub z „ruskej“ Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL), ktorý do národného tímu Číny „dodal“ všetkých 25 hokejistov. „Každé meno má špeciálny význam a my sa s radosťou počas olympijského turnaja o to podelíme,“ napísali predstavitelia klubu Červená hviezda Kchun-lun, ktorí doplnili, že ide o doslovný prepis mien hráčov do čínskeho jazyka.