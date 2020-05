Čína ohrozuje slobodu Hongkongu, europoslankyňa Lexmann preto zmobilizovala politických lídrov z celého sveta

Viac než 200 svetových politických lídrov z 23 krajín ostro kritizujú kontroverzný čínsky zákon, ktorým podľa nich Peking ohrozil autonómiu, právny štát a základné slobody Hongkongu. Svetových lídrov zmobilizovala slovenská europoslankyňa Miriam Lexmann (EĽS/KDH) spolu s organizáciou Hong Kong Watch.

Zákon ako z totalitných čias

Reagovala tak na rozhodnutie čínskeho Národného ľudového kongresu, ktorý prijal jednostranný zákon na priame riadenie vnútroštátnej bezpečnosti v Hongkongu. Tento krok podľa nej hrubo porušuje princíp „jedna krajina – dva systémy“ zakotvený v čínsko-britskej dohode, ktorej garantom sú medzinárodné spoločenstvá.

„Tento zásah vnáša do hongkonskej legislatívy celý rad krutých zmien, ktoré Pekingu umožnia odsúdiť kohokoľvek, kto stojí v krajine na strane slobody, a to na základe vágnych definícií o tzv. rozvracaní, separatistických aktivitách či kolaborácii so zahraničnými politickými silami,“ priblížila Lexmann, podľa ktorej patria takéto zákony a spôsob ich uplatnenia do totalitných čias.

Spoločné vyhlásenie vedie posledný britský guvernér Hongkongu Lord Patten a bývalý minister zahraničných vecí Veľkej Británie Sir Malcolm Rifkind. Pridala sa k nemu koalícia zložená z 210 svetových politických lídrov, poslancov, predsedov zahraničných výborov, bývalých premiérov a ministrov zahraničných vecí a ďalších politických predstaviteľov z 23 krajín sveta.

Pekingu sa nedá veriť

„Ak medzinárodné spoločenstvo nemôže veriť Pekingu, že dodrží slovo, keď ide o Hongkong, bude mu ťažko veriť v iných súvislostiach,“ kritizujú politickí lídri Čínu. Prijaté zákony podľa nich ešte viac eskalujú situáciu a ohrozujú budúcnosť Hongkongu.

Čínsky kongres sa rozhodol jednostranne uzákoniť v Hongkongu vnútroštátne bezpečnostné predpisy prostredníctvom dodatku III k základnému hongkonskému zákonu. Urobil tak napriek čínsko–britskej spoločnej deklarácii o tom, že hongkonskej vláde sa má poskytnúť “vysoký stupeň autonómie“ vo všetkých záležitostiach okrem obrany a diplomacie.