Čína opäť vyzvala USA na zrušenie ciel, má ísť o podmienku pre prvú časť obchodnej dohody

Čína opäť vyzvala USA na to, aby sa v rámci predbežnej dohody o obchodných vzťahoch medzi oboma krajinami zrušili sankčné clá. Zníženie ciel je „dôležitou podmienkou“ pre dohodu, ktorá je súčasťou rokovaní o ukončení nákladnej obchodnej vojny, povedal vo štvrtok hovorca čínskeho ministerstva obchodu Gao Feng.

„Obchodná vojna sa začala uvalením ciel a zrušením ciel by sa tiež mala skončiť,“ uviedol hovorca na pravidelnej tlačovej besede ministerstva. „Je to dôležitá podmienka pre to, aby obe strany dosiahli dohodu,“ dodal. Vyjednávači podľa jeho slov „o tom podrobne diskutujú„.

Americký prezident Donald Trump v októbri ohlásil „prvú fázu“ obchodnej dohody. Podrobnosti tejto dohody sa ešte nezverejnili, ale nerieši základné spory v obchode, v oblasti čínskych subvencií pre priemyselné firmy a v oblasti technologickej politiky Pekingu.

Podľa ekonómov je uzavretie konečnej dohody v tomto roku nepravdepodobné a niektorí vyjadrili pochybnosti, či obe strany uzatvoria „prvú fázu“ dohody.