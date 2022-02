Čína podporuje obnovenie dialógu medzi EÚ, NATO a Ruskom. Studená vojna už dávno skončila

Čínsky veľvyslanec pri OSN Čang Ťün vyhlásil, že podporuje Európsku úniu, Organizáciu Severoatlantickej zmluvy (NATO) aj Rusko pri obnovení dialógu. Ako referuje spravodajský web CNN, vyzval strany, aby zintenzívnili diplomatické úsilie.

Čang Ťün poznamenal, že podporuje obnovenie dialógu medzi EÚ, NATO a Ruskom „majúc na pamäti myšlienku nedeliteľnej bezpečnosti, ktorá náležite rieši legitímne bezpečnostné obavy všetkých strán“.

„Studená vojna sa už dávno skončila a zmýšľanie z čias studenej vojny by tu nemalo byť,“ povedal v sále Valného zhromaždenia OSN. O situácii na Ukrajine Čang Ťün povedal, že „dospela do bodu, ktorý si Čína neželá vidieť“ a neprináša úžitok nikomu. Zároveň uvítal začiatok priamych rozhovorov medzi delegáciami Ukrajiny a Ruska. Dodal, že Ukrajina by mala slúžiť ako komunikačný most medzi východom a západom, a nie ako frontová línia.