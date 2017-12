Čína sa pripravuje na kolaps Kim Čong-una, pozdĺž hraníc údajne stavia utečenecké tábory

PEKING 12. decembra (WebNoviny.sk) – Čína začala budovať sieť utečeneckých táborov pozdĺž svojej 1 416 kilometrov dlhej hranice so Severnou Kóreou. Vyplýva to zo zrejme uniknutého interného dokumentu štátneho telekomunikačného gigantu, ktorý by im mal poskytovať internetové služby.

Informáciu o existencii plánov na projekt ako prvý priniesol Financial Times. Výstavba tábora zjavne odráža narastajúce znepokojenie Pekingu z hroziacej politickej nestability či dokonca kolapsu režimu Kim Čong-una, čo by mohlo viesť k hromadnému vysťahovalectvu.

Dokument, ktorý sa objavil na sociálnych sieťach minulý týždeň, zverejňuje plány na výstavbu najmenej piatich utečeneckých táborov v provincii Ťi-lin s presnými názvami, lokalitami a telefónnymi číslami na zamestnancov, ktorí dokument vytvorili.

Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lu Kchang na tlačovej konferencii v pondelok odmietol potvrdiť existenciu táborov, nepoprel však, že kempy stavajú.