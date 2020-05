Čína vyslala do vesmíru vylepšenú raketu, je súčasťou plánovanej vesmírnej stanice (video)

Čína v utorok vyslala do vesmíru testovaciu verziu novej vesmírnej lode. Tá je súčasťou programu na vybudovanie čínskej vesmírnej stanice na obežnej dráhe Zeme. S loďou bez posádky a návratovou kapsulou vzlietla z kozmodrómu Wen-čchang na ostrove Chaj-nan nosná raketa Čchang-čeng 5B (Dlhý pochod 5B), pre ktorú to bol prvý let. Informovala o tom oficiálna tlačová agentúra Sin-chua.

Nový stroj je údajne vylepšená vesmírna loď Šen-čou. Namiesto troch astronautov však dokáže vyniesť do vesmíru až šiestich.

Čína plánuje vybudovať na obežnej dráhe väčšiu vesmírnu stanicu s viacerými modulmi. Už skôr vyslala na orbitu experimentálnu vesmírnu stanicu, ktorá sa neskôr vrátila na Zem.

Čínsky vesmírny program sa rýchlo vyvíja, a to najmä od prvej misie s ľudskou posádkou v roku 2003. Vlani úspešne pristála so sondou Čchang-e 4 na odvrátenej strane mesiaca a plánuje tiež pristáť na Marse.

Peking sa usiluje spolupracovať s ďalšími svetovými vesmírnymi agentúrami. Spojené štáty americké však zakázali väčšinu vesmírnej spolupráce s Čínou pre obavy z ohrozenia národnej bezpečnosti, čo jej napríklad znemožňuje účasť na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS). Preto si Čína postupne vyvíja svoje vybavenie sama.