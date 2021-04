Čína vyslala na obežnú dráhu modul Tchien-che, ktorý tvorí hlavnú časť vesmírnej stanice

Čína vo štvrtok vyslala na obežnú dráhu Zeme hlavný modul jej prvej stálej vesmírnej stanice. S modulom Tchien-che (v preklade Nebeská harmónia) vzlietla z kozmodrómu Wen-čchang na ostrove Chaj-nan nosná raketa Čchang-čeng 5B (Dlhý pochod 5B). Tá bude na orbite ešte týždeň, než dopadne na Zem.

Významný krok vo vesmírnom programe

Let, ktorý je významným krokom v čínskom vesmírnom programe, je prvý z 11 misií potrebných na dokončenie, zásobovanie a obsadenie stanice do konca budúceho roka.

Hlavný modul je časť stanice, kde budú astronauti bývať po dobu maximálne šiestich mesiacov. Ďalších desať letov vyšle na orbitu dva ďalšie moduly určené na experimenty, štyri dodávky nákladu a štyri misie s posádkami.

V súčasnosti absolvuje výcvik na pobyt na stanici 12 astronautov, vrátane veteránov z predošlých vesmírnych letov, nováčikov i žien. Prvá misia s posádkou Šen-čou-12 by mala vzlietnuť do júna.

Čínska vesmírna stanica, ktorá je navrhnutá na minimálne desaťročnú prevádzku, by mala v čase dokončenia vážiť zhruba 66 ton. To je výrazne menej ako Medzinárodná vesmírna stanica (ISS), ktorá by po dokončení mala vážiť okolo 450 ton.

Spolupráca s NASA je otázna

Očakáva sa, že s Čínou na experimentoch na vesmírnej stanici budú spolupracovať európske štáty aj Organizácia Spojených národov (OSN). Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) musí pre nadviazanie kontaktu s čínskym vesmírnym programom dostať povolenie od Kongresu Spojených štátov, ten sa však v tejto súvislosti zdráha.

Čína má ambiciózny vesmírny program. V roku 2003 vyslala na obežnú dráhu prvého astronauta a neskôr tam poslala aj vesmírnu stanicu. V roku 2019 sa stala prvou krajinou, ktorá pristála s roverom na odvrátenej strane Mesiaca a minulý rok odtiaľ priviezla prvé vzorky od 70. rokov minulého storočia. Vlani zase úspešne poslala ďalší rover na Mars.

Štartu rakety s modulom vesmírnej stanice sa z riadiaceho strediska v Pekingu prizerali premiér Li Kche-čchiang a ďalší vysokopostavení civilní aj armádni predstavitelia. Zamestnancom kozmodrómu Wen-čchang zase prečítali gratulačný odkaz od prezidenta Si Ťin-pchinga.