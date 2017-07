Čína zastavila zahraničné investície, predaj košických železiarní sa odkladá

BRATISLAVA 8. júla (WebNoviny.sk) – Predaj košickej železiarne U.S. Steel čínskemu investorovi sa odkladá. Informovala o tom RTVS vo svojej spravodajskej relácii. Na príčine je podľa nej to, že Čína zastavila všetky svoje zahraničné investície. Týka sa to aj Slovenska, keďže o košickú fabriku prejavila záujem čínska spoločnosť He Steel.

Ako pre RTVS uviedol profesor Ekonomickej univerzity v Bratislave Peter Baláž, v krátkom čase odišlo z Číny vyše bilióna amerických dolárov (USD), čo oslabilo čínsku menu. Čína preto nateraz zastavila vývoz kapitálu, a tým aj zahraničné investície. Podľa Baláža je celkom dobre možné, že situácia vo financiách Číny je taká zložitá, že ju vláda chce najprv stabilizovať.

Košické železiarne odmietajú komentovať akékoľvek informácie, ktoré sa týkajú ich predaja. Nikdy ani jasne nepotvrdili, že by sa fabrika mala vôbec predávať.

Fico chce, aby štát vstúpil do podniku

Naopak, otvorene o tom hovorí premiér Robert Fico, ktorý chce zmenu majiteľa využiť na vstup štátu do košického podniku. “Máme záujem vložiť nohu a povedať, že nech štát je silnejší v tomto podniku,” povedal Fico vo štvrtok.

Ako však Baláž upozornil, štát nemá žiadne zastúpenie v manažmente, v správnej ani v dozornej rade. “Tá noha medzi dverami je skôr imaginárny pojem,” zhodnotil Baláž.

Predaj komplikuje aj súd

Možný predaj U.S. Steelu komplikuje pdoľa RTVS aj to, že krajský súd v apríli tohto roka zadržal dve tretiny pozemkov pod fabrikou v prospech schránkovej firmy. Pred takmer dvadsiatimi rokmi americká spoločnosť Adams & Co. zažalovala Východoslovenské železiarne, že neoprávnene používali jej know-how, uzatvára RTVS.