Čína zníži clá na autá, Pellegrini na stretnutí navrhol aj export slovenských potravín

SOFIA 6. júla (WebNoviny.sk) – Projekty v oblasti dopravy, nové investície či zníženie ciel na hotové automobily boli hlavnými témami bilaterálneho rokovania slovenského premiéra Petra Pellegriniho s čínskym kolegom Li Kche-čchiangom v predvečer summitu 16 krajín strednej a východnej Európy s Čínou v bulharskej Sofii. Po rokovaní o tom novinárov informoval Pellegrini, ktorý označil stretnutie za veľmi dynamické a konkrétne.

„Slovensko je pripravené, ak by veľká čínska investícia smerovala na územie EÚ, vytvoriť zaujímavé a kvalitné podmienky pre ich investíciu. Slovensko by ako krajina nielen EÚ, ale aj eurozóny mohla byť zaujímavou bránou pre čínske investície do Európy,“ povedal Pellegtrini.

Dva veľké terminály

Partneri hovorili o možnosti predĺženia širokorozchodnej trate z východu Slovenska až do Bratislavy a o možnom záujme Pekingu investovať do tohto projektu. Ako Pellegrini dodal, tento projekt by mal hodnotu sedem až osem miliárd eur, čo je suma, ktorá je zaujímavá pre čínske banky a investorov.

„Tento projekt, ktorý projektujú rakúske, slovenské, ukrajinské a ruské železnice, počíta s tým, že by sa predĺžila širokorozchodná trať až na rakúske územie s tým, že súčasťou majú byť dva veľké terminály. Jeden má byť na území Slovenska, jeden na území Rakúska, ale oba by vlastnila spoločnosť, kde by malo podiel aj Slovensko. Ale všetko je v štádiu štúdie,“ povedal o projekte Pellegrini.

Čína zníži clá na autá

Li Kche-čchiang ho informoval aj o tom, že Čína zníži clá na hotové autá z 25 na 15 percent. „To je oproti tomu, čo sa deje na opačnej časti zemegule, výborná správa aj pre slovenské automobilky,“ povedal šéf slovenskej vlády s tým, že autá, ktoré sú vyrobené na Slovensku, sa tak budú môcť v Číne predávať za lepšie ceny.

Práve v piatok totiž začali platiť ďalšie clá, ktoré uvalili na seba Washington a Peking. USA začali uplatňovať 25-percentné clo na čínske tovary, ktorých dovoz má hodnotu 34 mld. USD, Čína takisto od piatka uvalila odvetné clá.

„Pre Slovensko je výborné zníženie ciel zo strany Číny, ale na druhej strane, samozrejme, neteší nás, ako sa začína roztáčať špirála obchodnej vojny. Hrozba nad zavedením ďalších ciel pre EÚ je na stole,“ povedal Pellegrini.

USA uvalili pre EÚ clá na hliník a oceľ, americký prezident Donald Trump podľa všetkého chce zaviesť clá aj na autá. „Ak by zaviedli clá na automobily, bude to mať dopad na Slovensko, aj keď nie dramatický. EÚ sa v tomto musí správať ako suverénny subjekt, nemôže byť predmetom vydierania, musí adekvátne reagovať,“ dodal premiér.

Export slovenských potravín

Ďalšou témou bola snaha Slovenska dostať potraviny na čínske trhy. „Požiadal som, aby sa nám čo najskôr podarilo ukončiť certifikáciu poľnohospodárskych produktov, ktoré pochádzajú zo Slovenska, pretože Slovensko má záujem svoje vysokokvalitné potraviny, hlavne mliečne výrobky, sušené mlieko a podobne, čo najskôr dostať na čínske trhy,“ povedal Pellegrini o procese, ktorý trvá už niekoľko rokov. Li Kche-čchiang podľa neho vyjadril presvedčenie, že tento proces by sa mohol čoskoro skončiť.

Dopravy sa týka aj ďalší projekt, ktorý by sa týkal letiska. Slovenské letiská totiž podľa premiéra nevyužívajú svoj potenciál na prepravu nákladnej dopravy, ale je si vedomý, že bez investícií do hangárov, skladov a logistiky to nepôjde. Podľa Pellegriniho by Slovenská pošta mohla otvoriť centrum pre dodávku balíkov z Číny pre západné krajiny.

Miliardové investície

V sobotu sa v Sofii koná summit 16 krajín strednej a východnej Európy s Čínou známy pod skratkou 16+1. Tento formát funguje od roku 2012 ako multilaterálna platforma na posilnenie spolupráce. Stretnutia pútajú pozornosť hlavne v krajinách západnej Európy, kde sa obávajú toho, že Peking chce rozdeliť Európsku úniu.

Na prvom summite vo Varšave Peking prisľúbil požičať a investovať miliardy 11 krajinám v EÚ a piatim mimoeurópskym krajinám. Investície mali byť hlavne vo výstavbe železníc, ciest, letísk, v oblasti energetiky, pôdohospodárstva či nových technológií.

Známe sú projekty výstavby železníc v Srbsku či pomoc s výstavbou atómovej elektrárne v Maďarsku. V iných krajinách, vrátane Slovenska, však Čína výraznejšie neinvestuje. To v niektorých krajinách vyvoláva otázky o zmysluplnosti tohto formátu.

V iniciatíve 16+1 je 11 krajín, ktoré patria do EÚ (Bulharsko, Chorvátsko, Česko, Estónsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko), a päť západobalkánskych krajín (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Macedónsko, Čierna Hora a Srbsko). Doteraz sa konalo šesť spoločných summitov, a to vo Varšave, Bukurešti, Belehrade, Suzhou, Rige a v Budapešti.