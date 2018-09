Číňan čelí v USA obvineniu zo špionáže, údajne mal získavať informácie o stavebných inžinieroch

CHICAGO 26. septembra (WebNoviny.sk) – V americkom Chicagu v utorok zatkli a obvinili čínskeho občana za údajnú špionáž pre Čínu.

Agent zahraničnej vlády

Dvadsaťsedemročný Ťi Čchao-čchün čelí obvineniu v jednom bode obžaloby za to, že v USA úmyselne konal ako agent zahraničnej vlády bez toho, aby to oznámil generálnemu prokurátorovi.

Informuje o tom agentúra AP s odvolaním sa na kanceláriu federálnej prokuratúry v Chicagu. Muž údajne pracoval podľa pokynov vysokopostavených predstaviteľov čínskych tajných služieb.

Údajne ho poverili, aby získaval informácie o ôsmich inžinieroch, staviteľoch z oblasti obrany a vedcoch pre ich možný nábor do tajných služieb v jeho vlasti.

Upovedomili čínsky konzulát

Ťi sa v utorok postavil pred federálny súd v Chicagu, ktorý nariadil, aby zatiaľ zostal vo väzbe. Podľa námestníčky federálneho prokurátora Shoby Pillay mu hrozí v prípade odsúdenia až 10 rokov odňatia slobody.

Muž prostredníctvom svojej právničky požiadal americké úrady, aby o jeho zatknutí upovedomili čínsky konzulát.

Ťi Čchao-čchün pricestoval do USA v roku 2013 so študentskými vízami, aby mohol študovať na Illinoiskom technickom inštitúte v Chicagu. O tri roky neskôr narukoval do Armádnych rezerv USA, a to v rámci programu, ktorý umožňuje niektorým migrantom žijúcim legálne v Spojených štátoch slúžiť v armáde, ak sú ich zručnosti nevyhnutné pre americké záujmy.