CINEMAX otvára nové kino v Prešove a expanduje aj za hranice

Obľúbená sieť CINEMAX otvára v Prešove svoju druhú prevádzku. Po kine v nákupnom centre Max dnes, vo štvrtok 17. júna 2021 otvorí verejnosti bránu nová prevádzka – CINEMAX Novum. V nákupnom centre Novum na Námestí legionárov si tak môžu filmoví fanúšikovia a fanúšičky vychutnať maximálne filmové zážitky v najvyššej technickej kvalite a v prostredí kina, aké už poznajú a majú radi.

Horúcou novinkou je v jednej zo sál technológia Ultra-X, ktorá je vybavená zvukovým systémom Dolby Atmos a laserovým projektorom s rozlíšením 4K (8,8 miliónov pixelov), čo zaručuje unikátnu kombináciu najkvalitnejšieho obrazu pri 2D aj 3D projekciách s dokonalým priestorovým zvukom, ktorý divákov a diváčky dostane priamo do centra filmového príbehu.

Foto: CINEMAX

CIENMAX Novum tvorí osem kinosál, všetky s mimoriadne kvalitným technickým vybavením. Medzi ich pohodlnými sedadlami navyše nájdu ozajstní fajnšmekri aj sedadlá PremiumPlus, ktoré poskytujú nadštandardný priestor pre nohy a ich pohodlná opierka hlavy zaručí, že si sledovanú snímku každý komfortne vychutná z ktoréhokoľvek miesta v sále.

Kino disponuje aj konceptom tzv. VIP lounge, ktorý na Slovensko priniesla práve sieť CINEMAX. Tvorí ho samostatná VIP kinosála, ktorej sedadlá sú priestrannejšie a polohovateľné, zabudované tablety navyše umožňujú objednať si priamo do sály akékoľvek občerstvenie z portfólia vlastnej VIP kaviarne. V nej si môžu diváci a diváčky so vstupenkou do VIP lounge spríjemniť čakanie na film.

Foto: CINEMAX

CINEMAX je vo svojej oblasti lídrom slovenského trhu. Od vzniku v roku 2006 spoločnosť vybudovala a spoločne s najnovším prešovským kinom prevádzkuje štrnásť viacsálových kín v dvanástich mestách. Prevádzky siete sú známe nielen ako miesta filmových projekcií, ale aj iných typov podujatí, vrátane festivalov, stand-up vystúpení, premietaní koncertov, opier, baletov či divadiel. Kiná CINEMAX sú členmi európskej siete kín Europa Cinemas, čo zaručuje okrem klasickej ponuky distribútorov aj bohatý výber európskych snímok. V roku 2020 otvorila spoločnosť svoju prvú rumunskú prevádzku v bukureštskom nákupnom centre Veranda a tento týždeň vstúpila aj na český trh otvorením kina CINEMAX Olympia v Olomouci.

Foto: CINEMAX

Podrobnosti o novom prešovskom kine, vrátane jeho programu na najbližšie dni, sú k dispozícii na webstránke www.cine-max.sk. Prví návštevníci a návštevníčky sa môžu tešiť na kolekciu hollywoodskych veľkofilmov Godzilla vs. Kong, Rýchlo a zbesilo 9, hororových hitov V zajatí démonov 3, Tiché miesto 2 či Prekliata, ale aj rodinných filmov Luca a Králik Peter na úteku. Maximálny filmový zážitok si z kina CINEMAX Novum odnesie určite každý!

Foto: CINEMAX

Informačný servis