Činnosť Iniciatívy poľnohospodárov je predvolebnou kampaňou, tvrdí ministerstvo pôdohospodárstva

BRATISLAVA 18. februára (WebNoviny.sk) – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) považuje aj naďalej činnosť združenia Iniciatíva poľnohospodárov za predvolebnú kampaň straníckych aktivistov v ňom a nebude sa k nemu vyjadrovať.

Základné požiadavky týkajúce sa zmien

Uviedol to hovorca MPRV Michal Feik v reakcii na otázku agentúry SITA, či sa ministerka pôdohospodárstva SR Gabriela Matečná plánuje zúčastniť v stredu rokovania s Iniciatívou poľnohospodárov, ku ktorému združenie vyzvalo vládu v Bratislave počas protestov. Agrorezort podľa hovorcu kontinuálne rokuje so zástupcami relevantných poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv.

Iniciatíva poľnohospodárov vyrazila na traktorové protesty v pondelok ráno a očakáva od nich, že privedú zástupcov vlády k tomu, aby prijali jej pozvanie na spoločné rokovanie, ktoré združenie zorganizuje v stredu 20. februára. Farmári chcú na ňom riešiť ich základné požiadavky týkajúce sa zmien v slovenskom agrosektore.

Medzi požiadavky farmárov patria okamžité začatie pozemkových úprav, ochrana pôdy, lesov, vody a podpora prírode blízkeho hospodárenia v lesoch, stropovanie dotácií na konečného užívateľa podľa návrhu EÚ a zavedenie protikorupčných opatrení v poľnohospodárstve a lesníctve.

Ostrejšia blokácia ciest

„Bude nám veľmi ľúto, keď budeme musieť pristúpiť k ostrejšej blokácii ciest. To sa stane len vtedy, ak vláda neprijme pozvanie na naše stretnutie a bude naďalej ignorovať problémy malých a stredných farmárov. Dúfame, že ciele nášho protestu budú zapracované do dokumentu, ktorý má byť všeobecnou zhodou širokého spektra poľnohospodárov,“ uviedli farmári z Iniciatívy poľnohospodárov v otvorenom liste pre Bratislavčanov.

Agrorezort už minulý rok pristúpil podľa hovorcu MPRV Michala Feika k zásadným opatreniam, ktoré podporia poľnohospodárov aj potravinárov. Ide napríklad o zákon o prenájme poľnohospodárskej pôdy, zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, projekt zelenej nafty pre prvovýrobcov.

„Zásadným spôsobom sme tiež stransparentnili systém agrodotácií, kompletne sme zdigitalizovali mapové podklady,“ ozrejmil Feik. „Kontinuálne rokujeme so zástupcami relevantných poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv, ale k predvolebnej kampani straníckych aktivistov združených v Iniciatíve poľnohospodárov sa vyjadrovať nebudeme,“ odpovedal na otázku o účasti ministerky Gabriely Matečnej hovorca MPRV.

Protesty naprieč Slovenskom

Farmári ešte minulý týždeň uviedli, že sa cítia vyjadreniami MPRV dotknutí a popierajú, že by protesty mali niečo spoločné s opozíciou. „Je smutné, že sa pani ministerka nepravdivými tvrdeniami snaží odvrátiť pozornosť od problémov v poľnohospodárstve, ktoré za jej pôsobenia eskalujú. Ako aj od toho, že Poľnohospodárska platobná agentúra kryje subvenčné podvody. Nikto z organizátorov protestov nie je členom politickej strany,“ uviedla Iniciatíva poľnohospodárov vo vyjadrení pre agropotravinársky portál nasvidiek.sk.

Farmári, geodeti a lesníci vyrazili na protesty naprieč Slovenskom s traktormi v pondelok 18. februára o 8:30 z Bardejova a Gyňova pri Košiciach. V utorok 19. februára o 7:30 vyrážajú aj na južnú trasu protestov z Kolárova.

Na presun do Bratislavy, kde by mali prísť v utorok o 11:00, tak Iniciatíva poľnohospodárov naplánovala tri trasy. Farmári však na poslednú chvíľu znížili počet strojov, s ktorými prídu protestovať do Bratislavy. Dôvodom má byť to, že nechcú spôsobiť v hlavnom meste dopravný kolaps.