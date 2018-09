Čínsky export na americký trh rapídne stúpol, Trump zvažuje uvaliť ďalšie clá

PEKING 9. septembra (WebNoviny.sk) – Obchodný prebytok Číny voči USA sa v auguste zvýšil na rekordných 31 mld. USD z júlovej úrovne 28 mld. USD. Čínsky export na americký trh stúpol o 13,4 percenta na 44,4 mld. USD. Tempo jeho rastu sa zrýchlilo po júlovom posilnení o 13,3 percenta.

Import z USA posilnil o 11,1 percenta na 13,3 mld. USD po júlovom zväčšení o 11,8 percenta. Informoval o tom čínsky colný úrad, ktorý informácie o obchode zverejnil v sobotu. Predpokladá sa, že by to malo finančným trhom poskytnúť možnosť stráviť politicky citlivé údaje pred otvorením pondelkového obchodovania.

Americký prezident Donald Trump v piatok povedal, že je pripravený uvaliť clá na ďalší čínsky dovoz v hodnote 267 mld. USD. Tieto potenciálne clá by sa prijali nad rámec ciel na čínske tovary za 200 mld. USD, ktoré sa Trump už chystá zaviesť. Znamenalo by to, že dodatočné clá by pokryli takmer všetky tovary, ktoré Čína predáva na americkom trhu.

Celkový čínsky export v auguste posilnil o 12,2 percenta na 217,4 mld. USD. Tempo jeho rastu sa tak zmiernilo z júlovej úrovne 12,6 percenta. Čínsky augustový import sa zvýšil o 20,9 percenta na 189,5 mld. USD, čiže jeho rast sa tiež spomalil z júlových 21 percent. Celkový prebytok zahraničného obchodu Číny bol minulý mesiac na úrovni 27,9 mld. USD, čo znamená, že bez prebytku voči USA by Čína vykázala obchodný deficit.

(1 EUR = 1,1615 USD)