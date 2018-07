Čínsky jüan klesol voči doláru, mohlo by to pomôcť exportérom vyrovnať sa s novými clami USA

PEKING 20. júla (WebNoviny.sk) – Čínsky jüan (CNY) oproti doláru klesol na dvanásťmesačné minimum 6,8 CNY/USD. Piatková hodnota čínskej meny je v porovnaní s kurzom voči doláru v polovici februára nižšia už o 7,6 percenta.

To, že čínska centrálna banka umožňuje prísne kontrolovanému jüanu voči doláru oslabovať, by mohlo pomôcť exportérom krajiny pri vyrovnávaní sa so zvýšením amerických ciel.

Tento pokles „poskytuje významnú kompenzáciu straty exportnej konkurencieschopnosti pre čínskych vývozcov,“ uviedol Rajiv Biswas zo spoločnosti IHS Markit

Finanční analytici však zároveň predpokladajú, že napätie v obchodných vzťahoch síce zväčšuje nervozitu investorov, ale pokles jüanu vyplýva hlavne z toho, že čínsky ekonomický rast sa spomaľuje a úrokové sadzby v Číne a USA sa pohybujú opačným smerom.

Americký Federálny rezervný systém (Fed) úroky zvyšuje, ale Peking uvoľňuje prístup k úverom, aby podporil hospodársky rast.