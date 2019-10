Čínsky veľvyslanec sa vyhráža Česku. Pražský magistrát má zmeniť prístup, lebo pocíti ujmu

Česká republika sa v stredu zaradila medzi veľmi malý počet krajín, ktoré si nenechávajú diktovať od Číny, ako sa majú stavať k zahraničnopolitickým otázkam a témam ako Taiwan, Hongkong či dalajláma.

Po tom, čo sa čínsky veľvyslanec vyhrážal pražskému primátorovi Zdeňkovi Hřibovi „ujmou„, ak nevyhovie požiadavkám Pekingu, sa na obranu primátora, ktorý kandidoval za liberálnych Pirátov, postavili špičky českej politiky vrátane premiéra Babiša a ministra zahraničných vecí Petříčka.

Praha vypovedala zmluvu

Spor medzi Čínou a pražským magistrátom vyvolalo to, keď Praha vypovedala zmluvu s Pekingom, pretože ten trval na tom, že jej súčasťou musí byť konštatovanie českej strany, že uznáva „princíp jednej Číny„.

Peking toto vyžaduje od všetkých zahraničných partnerov, a z toho dôvodu napríklad všetky krajiny, ktoré majú diplomatické styky s Čínou, ich neudržiavajú s Taiwanom. Hřib si však postavil hlavu a radšej zmluvu medzi Pekingom a Prahou vypovedal.

Čínsky veľvyslanec v ČR Čang Ťien-min následne v utorok pražský magistrát vyzval, aby „čo najskôr zmenil svoj prístup a prispôsobil sa trendu súčasného vývoja a historického pokroku„. „V opačnom prípade nakoniec pocítia ujmu jeho vlastné záujmy,“ napísal veľvyslanec.

Do diplomacie nepatria vyhrážky

Slová čínskeho veľvyslanca v stredu prekvapivo otvorene kritizoval šéf českej diplomacie Tomáš Petříček a aj premiér Andrej Babiš.

„Som presvedčený, že do diplomacie nepatria vyhrážky. Ja som aj čínskemu veľvyslancovi hovoril, že by sme sa mali sústrediť skôr na vytváranie priateľského prostredia pre rozvoj našich vzťahov, ako posunúť tú výmenu do mediálnych výstupov, ktoré sú vnímané aj českou verejnosťou veľmi negatívne,“ poučil čínskeho veľvyslanca Petříček.

„Ten tón komunikácie určite nie je prijateľný,“ pripojil sa aj premiér Babiš.