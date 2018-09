Cirkus Rwanda uvidia prví slovenskí diváci na Divadelnej Nitre ešte pred jeho medzinárodnou premiérou vo Varšave

NITRA 25. septembra 2018 (WBN/PR) – Domáca kinematografia má na konte ďalší úspech. Slovensko-český Cirkus Rwanda sa ocitol v pätnástke najzaujímavejších nových dokumentov na áčkovom Medzinárodnom filmovom festivale vo Varšave, ktorý sa koná od 12. do 21. októbra 2018. Po svetovej premiére na prestížnom festivale v Karlových Varoch tak bude mať v poľskej metropole svoju medzinárodnú premiéru.

Prví slovenskí diváci si film budú môcť pozrieť už na budúci týždeň, a to počas špeciálnej predpremiéry počas Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 1. októbra 2018. Vo Festivalovom stane pred Divadlom Andreja Bagara v Nitre ho osobne uvedú tvorcovia a projekcia je pre divákov pripravená zdarma. Práve divadelným fanúšikom je kultový pražský ansámbl Cirk La Putyka, ktorého principál Rosťa Novák je hlavným hrdinom Cirkusu Rwanda, dobre známy. Na nitriansku festivalovú scénu sa tento rok vracia už po tretíkrát.

Minulý rok patrilo jeho unikátne predstavenie Black Black Woods medzi najsilnejšie momenty Divadelnej Nitry a Cirk La Putyka sa predstaví aj tento rok, so svojim najčerstvejším a kritikmi ospevovaným dielom Batacchio uzavrie festival.

Do slovenských kín odštartuje svoju púť Cirkus Rwanda od 12. októbra 2018 v premiére na Medzinárodnom festivale dokumentárnych filmov Jeden svet.

Český principál prevracia očami, keď rwandským akrobatom zasvietia oči pri pohľade na ozajstnú trampolínu. V bohatej Európe je bežnou súčasťou cirkusu, v Afrike je luxusom pneumatika, na ktorej sa dá skákať. Perfekcionistická a bohatá Európa naráža na spontánnu a chudobnú Afriku. A nový česko-slovenský dokumentárny film Cirkus Rwanda pozoruje, ako sa českí a rwandskí cirkusoví umelci pustia do tvorby spoločného predstavenia na „západný štýl“.

Dokument rozpráva príbeh stretu dvoch silných protagonistov – Rosťu Nováka, zakladateľa presláveného súboru Cirk La Putyka, ktorý je naplno oddaný svojej práci, je to profesionál, workoholik, perfekcionista a Eliseé Niyonsenga z rwandského súboru Future Vison Acrobats, ktorý cirkusovým umením pomáha osirelým deťom. Rosťa a Eliseé sú veľké protiklady a naprieč dvoma kontinentmi sa rozhodnú vytvoriť spoločné predstavenie. Od tohto momentu sa začne odvíjať jedinečný príbeh pre obe strany. Rosťa po prvýkrát v živote zamieri do Afriky, aj s plným batohom liekov a predsudkov. Eliseé sa zas ocitá v zimnej Prahe. Ako sa obaja vyrovnajú s kultúrnym šokom? A ako sa im navzájom podarí skĺbiť európsky zmysel pre presnosť a detail a africkou bohorovnosťou? Dva súbory začnú v Rwande a v Česku skúšať a tvoriť, aby vytvorili ozajstný cirkus pre 21. storočie, ktorý prepojí odlišné prostredia, odlišné kultúry, mentality, viery a nazerania na svet. Napokon, obsah novej cirkusovej šou má vychádzať práve z tohto nárazu a reflektovať panujúce stereotypy o Afrike a Európe.

„Pre mňa bolo najdôležitejšie zachytiť vzťahy medzi jednotlivými protagonistami. Nechceli sme do diania pred kamerou nijako zasahovať, boli sme len pozorovatelia,“ opísal režisér Michal Varga. „Zaujímalo nás, ako sa prejaví stret natoľko odlišných kultúr reprezentovaný na jednej strane perfekcionistickým Európanom a na strane druhej tak trochu rozviatymi Rwanďanmi, ktorí však v živote prešli takými peripetiami a vojnovými zážitkami, ktoré si my len ťažko dokážeme predstaviť. Zmyslom nášho filmu je však aj ukázať, že pokiaľ má byť spolužitie rôznych kultúr úspešné, nemôžeme k nemu pristupovať so zažitými dogmami,“ zdôraznil režisér Michal Varga, pre ktorého je Cirkus Rwanda celovečerným debutom.

„Projekt ma oslovil prienikom komunitných a kultúrnych tém. Tiež ma zaujalo, ako reflektuje všemožné projekty rozvojovej pomoci v Afrike, z ktorých však veľké množstvo berie Afriku len ako predmet vlastnej činnosti, s prvoplánovo dobromyseľným zámerom, bez ohľadu na rešpekt miestnych potrieb, zvyklostí či tradícií. Navyše, počas realizácie filmu sme boli svedkami eskalácie utečeneckej krízy v Európe, a preto si myslím, že film ako Cirkus Rwanda potrebujeme v tomto období aj preto, aby sme sa cezeň pokúsili pochopiť, aký svet nás obklopuje, s akými príbehmi žijú ľudia na druhom konci sveta a prečo sa odlišnosti a inakosti netreba báť,“ povedal Jakub Viktorín, slovenský koproducent snímky zo spoločnosti nutprodukcia. Za slovenskú stranu do projektu vstúpila aj RTVS.

réžia Michal Varga kamera Jakub Jelen strih Alexandra Jonášová zvuk Luka Šuto dramaturgia Jan Gogola ml., Marek Šulík producent Marek Novák / Xova Film koproducenti Alena Müllerová / Česká televize Jakub Viktorin / nutprodukcia (SK) Ondrej Starinský / Rozhlas a televízia Slovenska (SK)

dĺžka 75 minút krajina pôvodu Česká republika, Slovenská republika žáner sociálny, human interest svetová premiéra MFF Karlovy Vary 2018

Film vznikol s podporou Státního fondu kinematografie, Audiovizuálneho fondu, Rozhlasu a televízie Slovenska, České televize a Organize Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu.