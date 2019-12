Cirkus s moratóriom sa zatiaľ skončil, zakročil ústavný súd

Ústavný súd SR (ÚS) pozastavil účinnosť schválenej novely zákona, ktorou sa predĺžilo moratórium na zverejňovanie preferencií na 50 dní pred voľbami. Hovoríme zatiaľ, lebo o tom bude ešte rozhodovať s konečnou platnosťou. Teraz možno len očakávať výkriky aktérov. Možno si niekto z predkladateľov zoberie do úst aj výrok Vladimíra Mečiara z jeho slávnej éry, že „Ústavný súd je chorý prvok na scéne“.

Ústavný súd vyhovel týmto prezidentke Zuzane Čaputovej, ktorá vo svojom podaní konštatovala, že sa týmto neprípustným spôsobom obmedzuje právo každého slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie bez cenzúry.

Februárové voľby asi podľa starých pravidiel

Po rozhodnutí ÚS si pravdepodobne mnohí vydýchli. Prieskumné agentúry budú môcť pracovať aj ďalej, voliči budú vidieť, kde je ich favorit a či ho má zmysel aj naďalej podporovať. Opozícia bude mať ďalší argument v rukách v boji s koalíciou a podobne.

Je zrejmé, že tohtoročné voľby nebude obmedzovať moratórium. Začať sa malo 10. januára a málokto verí, že dovtedy Ústavný súd rozhodne s definitívnou platnosťou. Musel by byť ozaj promptný, čo sa mu doteraz nedarilo. Ak by rozhodol, že novela je platná, ale po 10. januári a ešte pred voľbami, nastal by znovu cirkus, na ktorý sme sa dívali v posledných mesiacoch.

Moratórium si zožalo vlnu kritiky

Spomínaná novela vyvolala značný rozruch v spoločnosti, kým predseda SNS Andrej Danko ju obhajoval tým, že sa prieskumy stali nástrojom neférového politického boja.

Už samotný krok prezidentky, že sa obrátila na ÚS, kritizoval predseda Smeru Robert Fico. Označil ju za jasnú opozičnú prezidentku, pretože bude bojovať za opozíciu, za nič iné.

Vlna kritiky bola mohutná. Okrem politických strán protestovali proti schválenej novele aj viaceré mimovládne organizácie a verejne činné osobnosti.

Ombudsmanka Mária Patakyová vo svojom stanovisku, ktoré poslala Ústavnému súdu, uviedla, že novela predstavuje vážnu hrozbu pre blížiace sa voľby.

Politológ Grigorij Mesežnikov novelu označil za politické darebáctvo a prebytok minulosti. Podľa neho ide o zavedenie cenzúry a porušenie práva občanov na informácie.

Za aroganciu, s ktorou neváhajú kriviť Slovensko na svoj obraz, a strach z toho, že ľudia ich vládu mafie, oligarchov a ich figúrok vo februári pošlú, kam patrí, označili prijatie novely u koalície PS/Spolu.

Majiteľ agentúry Polis Ján Baránek si však myslel, že nápad s moratóriom neprišiel ako blesk z jasného neba. Podľa neho je to spôsobené tým, čo sa tu dialo pred prezidentskými voľbami s agentúrami na prieskum verejnej mienky.