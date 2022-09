Cirque du Soleil priniesol do Bratislavy predstavenie Corteo, diváci videli show na hrazdách či akrobatické kúsky (foto)

Cirque du Soleil priniesol do Bratislavy v septembri predstavenie Corteo, čo v taliančine znamená posledná rozlúčka. Diváci zažili na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu pohreb klauna Maura, ktorý sa vo veselej atmosfére lúčil so životom. Predstavenie prinieslo cirkusovú atmosféru, pozoruhodnú ukážku akrobacie, ale i klasické cirkusové prvky. V tlačovej správe to uviedla agentúra Vivien.

Diváci mohli vidieť napríklad akrobatické kúsky na trampolínových posteliach či štyri ženy, predstavujúce lásky Maurovho života, ktoré predviedli leteckú akrobaciu na troch obrovských rotujúcich lustroch. Akrobaciu vo výškach predviedlo i lietajúce duo, ktoré prinieslo syntézu obratnosti, sily i rovnováhy.

Corteo ponúklo i divadelné prvky, napríklad v podobe klaunovho golfového turnaja či trochu atypickú verziu Rómea a Júlie. V závere predstavenia divákov čakala show na hrazdách kombinujúca cirkusové a gymnastické prvky.