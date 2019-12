Cítila som sa hrozne a bol to boj, okomentovala Vlhová slalom v Killingtone

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová dosiahla v nedeľu v americkom Killingtone prvé pódiové umiestnenie v novej sezóne Svetového pohára 2019/2020. V slalome obsadila skvelé druhé miesto, keď za víťaznou Mikaelou Shiffrinovu v súčte oboch kôl zaostala o 2,29 s.

„Úprimne cítila som sa hrozne. Bol to boj, najmä som bojovala sama so sebou. V Levi som mala dobré 1. kolo, potom sa stalo, čo sa stalo. Bolo preto trochu ťažšie pre mňa byť na pódiu. Veľmi som to chcela. Možno som mala aj šťastie. Dostať vyše 2 sekundy od Mikaely je veľmi veľa. Koniec-koncov som spokojná, že som znova na pódiu a teším sa. Ako som povedala, trápila som sa sama so sebou. Dnes som jazdila v 2. kole veľmi zle. Neriskovala som, skôr som to len zišla… Veľmi som chcela byť na stupňoch víťazov. Som dosť zničená, včera aj dnes bola veľká zima. Trochu si teraz oddýchnem a pred ďalšími pretekmi v St. Moritzi potrénujem,“ uviedla Vlhová po slalome v Killingtone pre RTVS.

Slovenka sa dočkala 27. pódiového umiestnenia v pretekoch Svetového pohára v kariére, k deviatim víťazstvám a ôsmim tretím miestam pridala desiatu druhú priečku. V slalome sa zverenkyňa talianskeho trénera Livia Magoniho osemnástykrát postavila na stupne víťazov. K piatim víťazstvám a piatim tretím miestam pridala po ôsmy raz druhú pozíciu.