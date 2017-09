CITO Digital: Strojársky podnik blízkej budúcnosti je inteligentný a kompletne zosieťovaný

BRATISLAVA 14. septembra 2017 (WBN/PR) – Digitalizácia procesov, previazanie štandardných funkcií podnikového informačného systému s procesmi výroby, správa dát a ich využitie pre zefektívnenie chodu firmy, to sú otázky, ktoré si dnes kladú strojárske podniky. Nároky trhu sa zvyšujú a podniky potrebujú zabojovať o udržanie konkurencieschopnosti. Ako sa postaviť k tejto problematike, ale aj o tom ako bude vyzerať strojársky podnik blízkej budúcnosti, sme hovorili s výkonným riaditeľom spoločnosti CITO Digital Kristiánom Zastkom.

Technologický koncept Industry 4.0 nastavuje podniky na cestu digitálnej transformácie. Mnohé však nevedia ako ho uchopiť…

Vo všeobecnosti môžeme Industry 4.0 zadefinovať ako integráciu technológií do všetkých oblastí podnikania, čo má za následok zásadné zmeny v tom, ako podniky fungujú a akú hodnotu prinášajú zákazníkom. Dôležitý prvok digitálnej transformácie je samozrejme v technológiách, ich spoznaní a predovšetkým o dynamike – spoločnosti ich musia nasadiť a využívať skôr ako konkurencia. Vezmime si príklad 3D tlače, ktorá má svoje pevné miesto už aj v slovenskom priemysle. Ide o proces, ktorý používa digitálne dáta na výroby trojrozmerných objektov, čo môže pre podnik znamenať rýchlu výrobu prototypových dielov nie len z plastu, ale aj kovu a skrátiť tak nábeh nových výrobkov na trh.

Znamená digitálna transformácie niečo špecifické práve pre strojárske firmy?

Prakticky deň čo deň sme u našich zákazníkov, v strojárskych podnikoch, a nepoznám firmu, ktorá by digitalizáciu pre zvýšenie produktivity, kvality a zefektívňovanie procesov nepotrebovala. Dôraz je potrebné položiť na efektívne využívanie dát. Existujúcich, ale aj tých, ktoré doposiaľ neboli zbierané, napr. kvôli technologickým obmedzeniam. Vo výsledku sa dá rýchlo dopracovať k zmenám, ktoré môžu viesť k významným zlepšeniam v rôznych procesoch. Napríklad sledovanie výkonov pracovníkov vo výrobe dokáže zoptimalizovať časy technológie a tým ušetriť čas, náklady a zrýchliť tak samotnú výrobu. Dôležité je pritom pozerať sa na podnik ako na celok, komplexne. Ak príde zákazník s požiadavkou na optimalizáciu riadenia výroby, tak vieme, že musíme začať kalkuláciou zákazky, pretože vstupy z predvýrobných etáp ovplyvňujú samotnú výrobu. Počas nášho pôsobenia sme neimplementovali dve rovnaké riešenia, vždy sa pozeráme na potreby zákazníka a upravujeme riešenie na mieru.

Ako je možné docieliť zefektívnenie firemných procesov a nasadzovanie nastupujúcich technológií do výrobných prevádzok?

Dôležité je nechať si od niekoho poradiť a kontinuálne na zefektívňovaní procesov a nasadzovaní technológií pracovať – ide to ruka v ruke. Príkladom môže byť nákup strojového parku za niekoľko stoviek tisíc eur, kedy si zákazník neuvedomuje, že z pohľadu budúcnosti je lepšie, aby boli stroje navzájom zosieťované a komunikovali priamo s informačným systémom. Prichádza tak o možnosť následnej optimalizácie procesu, kedy informačný systém na základe dát dokáže napríklad vyhodnotiť, že je potrebné vymeniť nástroj, alebo prestaviť stroj. Ak na tieto skutočnosti nemyslí pri nákupe, tak ho v budúcnosti čaká nemalá investícia do zabezpečenia takejto komunikácie.

Podniky prechádzajú obdobím silných tlakov na znižovanie nákladov a zvyšovanie produkcie. Ako pomáhajú vaše riešenia strojárskym podnikom prispôsobiť sa nárokom?

Dôraz kladieme na znižovanie nákladov v každom procese v spoločnosti. Stretli sme s prípadom, že zákazník od dodávateľa dostával výrobné objednávky vo forme forecastov. Následným prepisovaním objednávok a porovnávaním ich z už vyrobenými kusmi na sklade hotovej výroby strávil tri dni a to stále neboli objednávky posunuté do výrobnej etapy. Optimalizovaním a nasadením vhodného riešenia sme proces zautomatizovali, takže momentálne spracovanie forecastov aj s porovnaním vyrobených kusov na sklade hotovej výroby trvá rádovo v minútach. Tým zákazník ušetril čas, odstránil plytvania a zvýšil nárast produktivity lepším využitím zdrojov.

Zbieranie a analýza dát, ich bezpečnosť, zvládanie dátových tokov, to v úvahách managementu predstavuje nevyhnutné masívne investície do IT infraštruktúry. Sú tieto úvahy správne?

Záleží to od pohľadu a preferencií samotného zákazníka. Aj napriek prudkému nástupu cloudových služieb stále prevláda názor, že mať dáta „doma“ je bezpečnejšie. S týmto sa ale spájajú investície do hardvérového vybavenia, ktoré treba pravidelne upgradovať, pretože často svojim výkonom nedokáže pokryť stúpajúce požiadavky užívateľov na rôzne aplikácie a softvér. Ak si k tomu pripočítame prácu administrátora, zálohovanie dát, prípadne ich obnovu pri havárií a hlavne čas, ktorý sa týmito činnosťami strávi, dostávame sa na zaujímavé čísla. Časy, keď podniky potrebovali mať svoje údaje fyzicky pri sebe, sú na ústupe, podniky nepotrebujú hardvér, potrebujú mať informácie, komunikovať a zabezpečiť efektívny chod svojich procesov. Dôležité je nebáť sa o svoje dáta, všetci spravujeme svoje financie v bankách, a dôverujeme im. Preto našim zákazníkom odporúčame cloudové služby, sú výkonné, bezpečné a výrazným spôsobom nezaťažujú rozpočet podniku.

Aby však podniky vedeli urobiť takýto výrazný krok vpred, bude sa od manažérov vyžadovať eliminovanie obavy experimentovať a zmenu myslenia nielen managementu, ale aj radových zamestnancov. Ako ju čo najjednoduchšie docieliť?

Je vo všeobecnosti známe, že akékoľvek zmeny, aj keď sú akokoľvek prínosné sú prijímané ťažko. Ako som už spomínal, je potrebné robiť malé kroky s vhodne zvolenou skupinou pracovníkov zo strany zákazníka. Odporúčame aby vznikol projektový tím, ktorý má jasný, dosiahnuteľný a termínovo ohraničený cieľ. Výsledkom by malo byť zjednotenie názoru na úpravu procesov a ich aplikáciu do reálneho používania. Následne je vhodné predstaviť pripravované zmeny radovým pracovníkom a prípadne pripomienky zapracovať do návrhu riešenia pre nasadenie. V prípade samotnej implementácie riešenia je potrebné klásť dôraz na vizuálny manažment, ktorý informuje pracovníkov, v akom stave sa implementácia nachádza a koľko času ostáva do spustenia ostrej prevádzky.

Ako integrujete najnovšie technológie do svojich riešení? Do akej miery je vývojová zložka vašich aktivít pre vás dôležitá?

Je veľmi dôležité aby sme sledovali a vyhodnocovali trendy, akými sa súčasné technológie uberajú. Je to o to zložitejšie, že ich musíme identifikovať ešte skôr, ako sa naplno prejavia na trhu, pretože si nemôžme dovoliť, aby ovplyvnili funkčnosť našich riešení. Ako príklad môžem uviesť zrušenie podpory internetového prehliadača Internet Explorer spoločnosťou Microsoft. Pri zachytení tejto informácie sme pristúpili k úplnej transformácií našich riešení na novú platformu, ktorá v súčasnosti patrí medzi špičku na trhu. Otvorili sa nám tak možnosti umiestňovať naše riešenia do cloudu a čo je najdôležitejšie, programové úpravy pre zákazníkov, ktoré nám predtým trvali niekoľko dní dokážeme pripraviť rádovo v hodinách. Z pohľadu vývoja sú pre nás dôležité vstupy od zákazníkov, ktoré dávajú finálnu podobu funkčnostiam našich riešení. Na druhej strane máme viac ako dvadsať rokov skúseností v oblasti strojárskeho priemyslu, čo nám dáva istotu, že riešenia, ktoré zákazníkom prinášame majú zmysel a prinášajú reálne výsledky.

Kam smerujú vaše predstavy o ďalšom vývoji riešení pre strojárov?

Máme jasnú predstavu a stratégiu toho, kam sa naše riešenia budú uberať. Plánujeme v nich využiť rôzne analytiky, ktoré medzi dátami dokážu hľadať také súvislosti, ktoré by užívateľovi zabrali niekoľko desiatok hodín. Aktuálne intenzívne pracujeme na ich vývoji. Systémy sa stanú viac samostatnými a podniky sa budú môcť zamerať viac na rozvoj riadenia a ich stratégie.

Ako vidíte strojárske podniky na konci tohto desaťročia?

Strojárske podniky budú musieť čeliť ešte masívnejšiemu technologickému pokroku a postaviť svoje riadenie práve na dátach. Vlak sa už rozbehol, takže už v súčasnosti treba zbierať aj tie dáta, ktoré sa javia ako nepotrebné. Za tri alebo päť rokov môžeme prísť na také vzťahy medzi zozbieranými informáciami, na ktoré dnes ani nemyslíme. Zvíťazia však len tie podniky, ktoré si to uvedomujú už dnes.