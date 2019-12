City Sound Festival pre veľký úspech pridal ďalší koncert Janoska Ensemble a legendárneho akordeonistu Richarda Galliana

Môžeme byť vďační, že máme na Slovensku taký klenot akým je Janoska Ensemble. Rodinné zoskupenie štyroch virtuóznych umelcov odohrá za rok viac ako sto koncertov naprieč zemeguľou a robia nášmu Slovensku viac ako dobré meno. Navyše sú čerstvými držiteľmi ceny nadácie Tatra Banky za umenie 2019 v kategórii hudba.

Traja bratia a ich švagor vystúpili na pódiu legendárnej Carnegie Hall v New Yorku, v Seoul Arts Center v kórejskom Soule či v Čajkovského koncertnej sieni v Moskve. Spolupracovali s mnohými renomovanými umelcami, a to nielen z oblasti klasickej hudby. Na ich sociálnych sieťach pravidelne natrafíte na fotky so svetovými hviezdami, s ktorými zdieľajú najprestížnejšie pódiá.

Janoska Ensemble na svojich vystúpeniach s obľubou mixujú žánre do pestrej, poslucháčsky atraktívnej, no vkusnej zmesi. Sú plné virtuozity, hudobníckeho sebavedomia, interakcie s publikom a je to show v tom najlepšom slova zmysle.

Vystúpenie bude mať navyše punc svetovej premiéry. Posledné roky si ich koncerty na Slovensku žiada stále viac a viac ľudí a že je tomu naozaj tak svedčí aj pridaný koncert, ktorý Janoska Ensemble odohrajú so svojim hosťom a priateľom, legendárnym akordeonistom Richardom Gallianom, 17. decembra v Slovenskom rozhlase.

„Veľmi nás teší záujem o naše koncerty na Slovensku. Je to pre nás vždy niečo veľmi špeciálne vystupovať pred domácim publikom.

Richarda Galliana sledujeme od malička. Je jeden z mála umelcov, ktorý vie hrať viacero hudobných žánrov na najvyššej úrovni. Sme veľmi radi, že premiéra tejto spolupráce bude práve v našej rodnej Bratislave. Už teraz plánujeme spoločne turné v Rakúsku, Nemecku, Francúzsku, Taliansku a aj v Japonsku. Na koncertoch v Bratislave zaznejú skladby od Astora Piazzollu, ale aj vlastné kompozície od Richarda Galliana a aj od nás. Sme si istí, že to bude legendárny koncert, na ktorý budú všetci ešte dlho spomínať – aj my“, hovorí František Janoška.

Richard Galliano sa radí na špičku rebríčka najslávnejších žijúcich akordeonistov. Charizmatický Francúz začal hrať na akordeóne a na klavíri už v štyroch rokoch pod vedením svojho otca, Luciena Galliana, a podarilo sa mu etablovať akordeón v hudobných súvislostiach, ktoré dovtedy tento nástroj ignorovali: v klasických koncertných sálach i na jazzových festivaloch. Spolupracoval s najväčšími hviezdami svetovej jazzovej scény, napr. trúbkarom Chet Bakerom, vibrafónovým virtuózom Gary Burtonom, kontrabasistom Ronom Carterom či Astorom Piazzollom, s ktorým ho okrem hudby spájalo aj dlhoročné priateľské puto. Richard Galliano má na svojom konte viac ako päťdesiat albumov. Album Blow up, ktorý vydal spolu s klarinetistom Michelom Portalom, zaznamenal obrovský komerčný úspech a predalo sa ho viac ako 100 000 kópií. V súčasnosti je jediným hráčom na akordeóne, ktorý nahráva pre prestížne vydavateľstvo Deutsche Grammophon.

Zoskupenie Janoska Ensemble založili traja bratia Ondrej, Roman a František Jánoškovci, rodáci z Bratislavy, spoločne so svojím švagrom Juliusom Darvasom. Vytvorili úplne nový a originálny hudobný štýl, ktorý hudobná kritika vo svete označila ako Janoska Style. Janoska Ensemble hudbu nielen hrá, ale vytvára aj nové skladby a aranžmány, pričom neoddeliteľnou súčasťou ich vystúpení je spontánnosť a improvizácia. Súbor exkluzívne nahráva pod hlavičkou prestížneho hudobného vydavateľstva Deutsche Grammophon. Za svoj debutový album Janoska Style má už na svojom konte zlatú platňu. V poradí druhý album Revolution, ktorý nahrávali v legendárnych Abbey Road Studios v Londýne, vyšiel pod hlavičkou Deutsche Grammophon 15. marca 2019.

Na albume sa popri klasických virtuóznych skladbách a vlastných kompozíciách nachádzajú aj úpravy najznámejších piesní skupiny The Beatles v Janoska štýle.

„Na nahrávanie máme krásne spomienky. Je to skvelý pocit môcť nahrávať v štúdiu, v ktorom nahrávali aj samotní Beatles. Mali sme tiež šťastie, že sme mohli pracovať so zvukovým majstrom, ktorý spolupracoval s Paulom McCartneym,“ uviedol huslista Roman Janoska.

V tejto sezóne sa Janoska Ensemble predstaví na koncertoch v USA, Ázii, Austrálii a v Európe. Ich vystúpenia na Slovensku sú vždy výnimočnou udalosťou.

Vzhľadom na verejnú nahrávku pre rádio Devin sa prvý koncert o 18.00 začne presne. Prosíme preto o dostatočnú časovú rezervu. Po začiatku už nebudú ľudia vpustení do koncertnej sály.

FESTIVAL CITY SOUNDS z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Kultminor, Bratislavský samosprávny kraj a Soza.

Podujatie sa koná pod záštitou primátora hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla.

