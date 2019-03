City Sounds uvádza hviezdu neosoulu Josého Jamesa

BRATISLAVA 27. marca 2019 (WBN/PR) – José James, o ktorom kritici píšu ako o jazzovom spevákovi pre hiphopovú generáciu, vystúpi 27. 6. v Slovenskom rozhlase v rámci celoročného festivalu City Sounds. James je jedným z najvýznamnejších svetových predstaviteľov žánru neosoul, ktorý miesi tradície s modernými postupmi.

James za svoju inšpiráciu označuje mená ako John Coltrane, Marvin Gaye, znie ako reinkarnácia legiend Terryho Calliera, Gil Scott-Herona, počuť aj Billa Withersa, ktorému vzdáva hold na aktuálnom albume. Ide už o druhý koncert v rámci programu City Sounds. Pred štyrmi rokmi zožal mimoriadny úspech s programom, zasväteným Billie Holliday, ktorú považuje za ďalšiu zásadnú inšpiráciu v jeho umeleckej kariére.

José James sa pohybuje medzi žánrami s podobnou virtuozitou, ako spieva. Zo soulu či funku si berie groove, z jazzu rytmickú neortodoxnosť a fantáziu, občas organicky uplatní aj elektroniku, drum’n’bass alebo DJské skreče ktoré napodobňuje hlasom, pričom má vzácnu schopnosť rovnakou mierou osloviť príslušníkov hiphopovej generácie aj jazzových puristov.

Josého Jamesa objavil kultový DJ Gilles Peterson. Ihneď po debute The Dreamer (2008) sa objavil v lineupe prestížnych festivalov. Celkovo vydal sedem vysoko cenených albumov. Spolupracoval o.i. s hviezdami ako Robert Glasper (klavír), Chris Dave (bicie) či Pino Palladino (basgitara). Hosťoval v nahrávkach hviezd ako Jazzanova, Goldie, Nicola Conte a Basement Jaxx. Vystupoval na prestížnych scénach po celom svete, napr. Central Park Summerstage v New Yorku, The Kennedy Center vo Washingtone, Londýnskej Royal Festival Hall, či Billboard Live Tokyo. José James sa vracia na Slovensko s novým programom po štyroch rokoch.

V roku 2010 po úspešnom debute nasledoval album Blackmagic a vzápätí nahral pre label Impulse!, kolekciu jazzových štandardov For All We Know v duete s belgickým klaviristom Jeffom Nevem. Od roku 2012 nahráva pre legendárnu značku Blue Note Record. Tu vyšli albumy Trouble (2012) a No Beginning, No End (2013).

Jeho ďalší album, While You Were Sleeping, obsahuje skladby, ktoré inšpirovali umelci najrôznejších žánrov – Nirvana, Radiohead, ale aj Frank Ocean či James Blake. Spomínanou poctou Billie Holliday, ktorú nazýva svojou „hudobnou matkou“, bol album Yesterday I Had the Blues, ktorý produkoval legendárny Don Was. Tým sa ešte diskografia hyperaktívneho umelca nekončí, nasledujú dva albumy Love In A Time Of Madness (2017) a aktuálna minuloročná withersovská pocta Lean On Me.

V júni nás čaká koncert jedného z najvýraznejších svetových spevákov, sprevádzaného špičkovými hudobníkmi. Budeme svedkami famózneho predstavenia, v ktorom sa suverénne a s noblesou prekračujú žánre. Zloženie kapely je: José James – spev, gitara, Marcus Machado – gitara, Aneesa Almusawwir – basgitara, vokály, Aaron Steele – bicie.

City Sounds je celoročný festival, ktorého ambíciou je predstaviť na Slovensku špičkových umelcov, prezentovať hudobnú interpretačnú špičku v kombinácií s výraznými predstaviteľmi slovenskej hudobnej elity formou dvoj-koncertov, propagovať najnovšie hudobné trendy a unikátnych interpretov a edukovať tak slovenské publikum.

City Sounds Festival z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia.