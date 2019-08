Člen ochranky Andreja Babiša vystrelil v lietadle, trestného činu sa nedopustil

Člen ochranky českého premiéra Andreja Babiša sa nedopustil výstrelom na palube armádneho lietadla trestného činu.

Incident, ktorý sa odohral v máji pred odletom delegácie z Bruselu, sa stal podľa Generálnej inšpekcie bezpečnostných zborov (GIBS) neúmyselne pri odovzdávaní zbrane. Policajtov nadriadený rozhodne, či členovi ochranky uloží disciplinárny postih, uviedol portál Novinky.cz.

O vývoji v prípade informovala v pondelok hovorkyňa GIBS Ivana Nguyenová. „K výstrelu zo služobnej zbrane príslušníka polície došlo náhodným spôsobom, konkrétne nevhodnou manipuláciou pri vybíjaní zbrane pred jej uložením,“ napísala hovorkyňa na webe. „Výstrelom bola zasiahnutá kuchynská doska vládneho lietadla, čím bola spôsobená škoda vo výške 1000 korún. Nebolo zistené žiadne iné poškodenie lietadla a nikto z prítomných nebol zranený,“ spresnila.

Výstrel na palube vládneho lietadla sa ozval 28. mája, keď člen ochranky ukladal pred odletom z Bruselu zbraň kapitánovi lietadla do bezpečnostnej schránky, ako je to obvyklé. Muž vytiahol zásobník a zrejme pri rane istoty (smerom k zemi) zostal v hlavni náboj. Lietadlo bolo v tej chvíli na ploche letiska, premiér bol už na svojom miesta vo vnútri. „To je náhoda, to sa stane,“ komentoval incident Babiš.