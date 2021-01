Členov Národnej gardy preveruje FBI, pri inaugurácii Bidena sa obávajú útoku zvnútra

Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) preveruje všetkých 25-tisíc členov Národnej gardy, ktorí majú prísť do Washingtonu na stredajšiu inauguráciu prezidenta Joea Bidena. Dôvodom sú obavy z možného útoku zvnútra a ďalších hrozieb z radov ozbrojených síl počas mimoriadne zabezpečeného podujatia.

Obrovské úsilie podľa agentúry The Associated Press (AP) odzrkadľuje mimoriadne obavy o bezpečnosť, ktoré v hlavnom meste USA panujú od vzbury podporovateľov dosluhujúceho prezidenta Donalda Trumpa v Kapitole zo 6. januára.

Tajomník armády Ryan McCarthy sa pre AP vyjadril, že predstavitelia z oblasti obrany sú si vedomí možnej hrozby a varovali veliteľov, aby boli v súvislosti s nadchádzajúcou inauguráciou v strehu pred problémami v ich radoch. Zatiaľ žiaden z veliteľov neohlásil žiadne dôkazy o hrozbách a spomínané previerky podľa predstaviteľov zatiaľ nepriniesli žiadne problematické záležitosti.

Začali už pred týždňom

Do Washingtonu príde z celej krajiny zhruba 25-tisíc členov Národnej gardy, čo je prinajmenšom 2,5-násobne viac ako pri predošlých inauguráciách. Zatiaľ čo ozbrojené sily bežne vykonávajú previerky vo svojich radoch z hľadiska extrémizmu, previerka FBI dopĺňa toto monitorovanie.

Podľa viacerých predstaviteľov, ktorí komunikovali pod podmienkou anonymity, sa proces začal už s príchodom prvých členov Národnej gardy pred viac ako týždňom a mal by byť dokončený do stredy.

Ako uvádza AP, previerka FBI by mala zahŕňať kontrolu ľudí v databázach a zoznamoch, ktoré si úrad vedie, aby zistil, či neobjaví niečo znepokojivé. To by mohlo zahŕňať účasť na predchádzajúcich vyšetrovaniach alebo obavy spojené s terorizmom, uviedol David Gomez, bývalý inšpektor FBI v Seattli.

Hrozby zvnútra, ktoré sú pretrvávajúcou prioritou bezpečnostných orgánov od teroristických útokov zo septembra 2001, sa zvyčajne viažu na domácich povstalcov zradikalizovaných extrémistami zo skupín ako al-Káida a Islamský štát. Obavy z hrozieb pre Bidenovu inauguráciu podnecujú podporovatelia Trumpa, krajne pravicové milície, rasistickí a iní radikáli. Mnohí z nich veria Trumpovým nepodloženým tvrdeniam, že mu výhru vo voľbách ukradli.

Problémom by mohli byť výbušniny

Bidenova inaugurácia sa koná za veľmi prísnych bezpečnostných podmienok. Bezpečnosť podujatia má na starosti Tajná služba, podieľajú sa však na nej viaceré bezpečnostné sily vrátane zmienených Národnej gardy a FBI a tiež washingtonskej Metropolitnej polície či polície Kapitolu.

Najväčší bezpečnostný problém predstavuje možný útok ozbrojených skupín a tiež nasadenie výbušnín a iných zariadení. McCarthy uviedol, že správy tajných služieb naznačujú, že skupiny organizujú ozbrojené zhromaždenia v dňoch predchádzajúcich inaugurácii a možno aj po nej.

Veľká časť prítomných členov Národnej gardy bude ozbrojená. McCarthy vysvetlil, že jednotky opakovane prechádzajú nácvikom toho, kedy a ako použiť silu a ako spolupracovať s partnermi z ďalších orgánov.

Dav násilných podporovateľov Trumpa vtrhol do sídla Kongresu Spojených štátoch po jeho štvavých vyjadreniach. Kongres vtedy počítal hlasy Zboru voliteľov, aby potvrdil volebné víťazstvo Joea Bidena. Nepokoje si vyžiadali evakuáciu členov Snemovne reprezentantov a Senátu. Udalosti, na ktorých sa podľa McCarthyho zrejme podieľali aj niekoľkí príslušníci ozbrojených síl, si vyžiadali päť mŕtvych.