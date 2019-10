Členovia EÚ zvážia odklad brexitu, britská vláda však musí poskytnúť rozumný dôvod

Členské krajiny Európskej únie (EÚ) zvážia odloženie brexitu, pokiaľ britská vláda poskytne rozumný dôvod na ďalšie predĺženie termínu odchodu Británie z európskeho bloku. Tvrdí to írsky premiér Leo Varadkar. „Myslím, že by sme to zvážili,“ uviedol v piatok Varadkar.

Dodal však, že väčšina krajín EÚ by tak spravila, len ak by na to mala „dobrý dôvod„. Sám by pritom uprednostnil, ak by „dospeli k dohode„.

Británia má EÚ opustiť 31. októbra. Obe strany sa teraz snažia vyrokovať nové podmienky brexitu, pričom hlavným sporným bodom je stále hranica medzi Írskom a Severným Írskom.

Z vládneho dokumentu, ktorý v piatok nahlas prečítali na škótskom súde, najnovšie vyplýva, že britský premiér Boris Johnson požiada EÚ v liste o odloženie brexitu, pokiaľ sa mu do 19. októbra nepodarí uzavrieť dohodu. Verejne pritom vyhlasuje, že nebude žiadať úniu o predĺženie termínu za žiadnych okolností.