Členské štáty EÚ si majú vybrať, či chcú mať navždy letný alebo zimný čas

ŠTRASBURG 12. septembra (WebNoviny.sk) – Európska komisia dnes navrhla ukončiť striedanie času v Európskej únii (EÚ) v roku 2019. Členským štátom ponecháva slobodu rozhodnúť sa, či budú chcieť zaviesť už navždy letný alebo zimný čas. Návrh teraz dostanú Európsky parlament a Európska rada.

Štáty EÚ si majú zvoliť jeden čas

„Striedanie času sa musí skončiť. Členské štáty by sa mali rozhodnúť, či ich občania budú žiť v letnom alebo zimnom čase. Je to otázka podriadenosti. Očakávam, že parlament a rada budú zdieľať tento návrh a nájdu riešenie vhodné pre fungovanie nášho vnútorného trhu,“ vyhlásil predseda komisie Jean-Claude Juncker.

Európska komisia navrhla ukončiť striedanie času v roku 2019, aký by si malo podľa vás nechať Slovensko? 60% letný čas 40% zimný čas Hlasovať a zobraziť výsledky

Každý členský štát by sa mal do apríla 2019 rozhodnúť, či chce zaviesť permanentný letný alebo zimný čas, pričom posledná povinná zmena času by sa uskutočnila 31. marca 2019. Krajiny, ktoré sa rozhodnú pre používanie zimného času, si budú môcť naposledy pretočiť hodiny v nedeľu 27. októbra 2019.

Komisia návrhom reagovala na prieskum

Po tomto dátume by sa už v striedaní času nemalo pokračovať. „Toto je dobrá správa pre všetkých, ktorým striedanie času spôsobuje ťažkosti a zdravotné problémy. Teraz je na nás, či sa rozhodneme, ktorý čas si na Slovensku ponecháme ako celoročný – letný alebo ten zimný,“ komentovala zverejnené informácie slovenská europoslankyňa Anna Záborská.

Komisia svojím návrhom reagovala na prieskum, z ktorého vyšlo, že až 84 percent Európanov je za zrušenie striedania času. Svoj názor v prieskume vyjadrilo približne 4,6 milióna ľudí, bol to teda najväčší prieskum v histórii únie. Najviac, až tri milióny respondentov, bolo z Nemecka. Informácie pochádzajú z webstránky europa.eu a od Anny Záborskej.