Členstvo Švédska v NATO by prospelo podľa ministerky Lindeovej krajinám v regióne Baltského mora, zmenšia sa aj konflikty

Členstvo Švédska v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO) by malo stabilizačný efekt a prospelo by krajinám v regióne Baltského mora. Uviedla to švédska ministerka zahraničných vecí Ann Lindeová.

„Členstvo Švédska v NATO by zmenšilo pravdepodobnosť vojenských konfliktov a teda by účinkovalo ako prevencia konfliktu v severnej Európe,“ povedala šéfka diplomacie.

Lindeová sa takto vyjadrila deň po tom, ako Fínsko uviedlo, že požiada o členstvo v aliancii združujúcej 30 krajín. Očakáva sa, že Švédsko požiada o členstvo v NATO už v pondelok. Informuje o tom portál news.sky.com.