Cleveland si pred finále NBA verí, tretí rok po sebe zabojuje o trofej rovnaká dvojica

INDEPENDENCE/OAKLAND 1. júna (WebNoviny.sk) – Nablýskanejšie vyvrcholenie ligy si basketbalová NBA sotva mohla želať. Kým rok 2015 priniesol triumf Golden State nad Clevelandom, vlani nečakané zlyhanie a premárnený náskok obhajcu 3:1 na zápasy. Tretí rok po sebe zabojuje o Trofej Larryho O’Briena rovnaká dvojica, čo si história najlepšej svetovej súťaže pod deravými košmi nepamätá.

Médiá favorizujú Warriors

Hoci basketbalisti Clevelandu vstúpia do finále ako obhajcovia prvenstva, zďaleka v ňom nebudú v pozícii favorita. Severoamerické médiá do nej pasujú Warriors, ktorí v tohtoročnom play-off vyhrali všetkých dvanásť zápasov ako prvý tím v dejinách – a to navyše v priemere o famóznych 16,3 bodu.

“Celé to vnímam zábavne, veď obhajujeme titul. Snažíme sa zopakovať vlaňajší úspech, to nám pomáha, to nám slúži ako motivácia. Nepovažujem nás za outsiderov,” tvrdí podľa espn.com krídelník “Cavs” Kevin Love pred štvrtkovým štartom série na štyri víťazstvá. Jeho tím má vo vyraďovačke tiež výbornú formu – z trinástich stretnutí prehral jediné.

O sile finálového súpera však nepochybuje. “Už tretí rok sú najlepším klubom v lige. Túto sezónu predvádzajú skvelý basketbal. Samozrejme, keď mužstvo s dvojnásobnejším najužitočnejším hráčom ligy (Stephen Curry) posilní ďalší MVP (Kevin Durant), je ešte o to pôsobivejšie. Sotva môžeme tvrdiť, že sme ich neočakávali vo finále. Vedeli sme, že v ňom budú,” podotkol Love.

Vlaňajšie finále sa za stavu 3:1 pre Warriors napokon nečakane zvrtlo a natiahlo až na maximálny počet 7 zápasov s triumfom Cavaliers na konci. “Očakávam napínavú sériu, ale keď budeme hrať našu hru, ktovie, aká dlhá napokon bude,” skonštatoval krídelník Warriors Draymond Green.

LeBron má tri tituly

Ťahúň Cavaliers LeBron James sa vo finále NBA predstaví už siedmy rok po sebe, na konte má zatiaľ tri tituly (Cleveland 2016, Miami 2012 a 2013). Ak nechce vypadnúť z hry o nekorunovaného najlepšieho basketbalistu všetkých čias, vo veku 32 rokov potrebuje ďalší majstrovský prsteň. Zo Slovákov ho má doma v šperkovnici Richard Petruška, ktorý bol v sezóne 1993/1994 súčasťou šampiónov Houston Rockets.

“V posledných rokoch mi bolo dopriate byť súčasťou NBA a hrať na tomto veľkom pódiu. Warriors sú v posledných troch rokoch najlepší tím v lige. Vlani im do zostavy pribudol Kevin Durant, takže to bude teraz proti nim ešte ťažšie. Budú pre nás veľkou výzvou, ofenzívne, defenzívne, mentálne, fyzicky,” povedal James.

Finálová séria sa začne vo štvrtok 1. júna v oaklandskej Oracle Arene v Oaklande, po dvoch dueloch sa presunie do Quicken Loans Areny. Staronového šampióna môžu korunovať najskôr 9. júna a najneskôr 18. júna. Kým Cleveland sa pokúsi pridať do zbierky druhý titul, Golden State ich má v klubovej vitríne na konte dosiaľ štyri (1947, 1956, 1975, 2015).

“Tridsať tímov každý ročník bojuje o to, aby sa dostalo to tejto fázy sezóny a len dvom z nich sa to podarí. Musíte si to ceniť a uvedomiť si privilégium hrať znovu vo finále a mať možnosť vyhrať celú ligu,” pripomína rozohrávač Warriors Stephen Curry, dvojnásobný najužitočnejší muž NBA z rokov 2015 a 2016.

Program finále play-off NBA 2017

hrá sa na štyri víťazstvá

Prvý zápas – štvrtok 1. júna: Golden State Warriors – Cleveland Cavaliers (už v piatok 1.00 h SELČ)

Druhý zápas – nedeľa 4. júna: Golden State Warriors – Cleveland Cavaliers (už v pondelok 0.00 h SELČ)

Tretí zápas – streda 7. júna: Cleveland Cavaliers – Golden State Warriors (už vo štvrtok 1.00 h SELČ)

Štvrtý zápas – piatok 9. júna: Cleveland Cavaliers – Golden State Warriors (už v sobotu 1.00 h SELČ)

Prípadný piaty zápas – pondelok 12. júna: Cleveland Cavaliers – Golden State Warriors

Prípadný šiesty zápas – štvrtok 15. júna: Golden State Warriors – Cleveland Cavaliers

Prípadný siedmy zápas – nedeľa 18. júna: Golden State Warriors – Cleveland Cavaliers