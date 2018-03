Clo od USA je neopodostatnené a môže nás poškodiť, aj o tom sa bude hovoriť vo štvrtok na rokovaní Európskej rady

BRATISLAVA 20. marca (WebNoviny.sk) – Medzinárodný obchod bude jednou z kľúčových otázok, o ktorej sa bude hovoriť na štvrtkovom rokovaní Európskej rady v Bruseli. Rada EÚ pre všeobecné záležitosti sa dnes venovala návrhu záverov Európskej rady, ktorá sa zíde koncom týždňa v Bruseli.

Delegáciu SR na zasadnutí viedol štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok. Agentúru SITA o tom informoval tlačový odbor MZVaEZ.

„Medzinárodný obchod pre nás predstavuje zdroj rastu a pracovných miest. Aj preto považujeme ohlásené kroky o zavedení ciel zo strany USA za neopodstatnené z ekonomického hľadiska, navyše nás poškodia aj politicky. Špirála protiopatrení je to posledné, čo potrebujeme,“ uviedol rezort diplomacie v tlačovej správe. Korčok na dnešnom zasadnutí tiež potvrdil podporu aktuálne prebiehajúcim rokovaniam komisárky Malmström vo Washingtone o výnimke pre EÚ ako celok.

Hlavy štátov a vlád budú vo štvrtok diskutovať aj o prípravách summitu EÚ a západného Balkánu, ktorý sa uskutoční v máji v Sofii. V tomto kontexte štátny tajomník vyzdvihol dôležitosť úspešného výsledku summitu a správne nastavenej komunikačnej línie.

„Toto stretnutie musí predstavovať politický stimul pre udržanie motivácie krajín západného Balkánu v reformných procesoch. Summit bude úspechom, ak dosiahneme rovnováhu medzi tým, čo môžeme štátom regiónu poskytnúť a tým, čo od nás očakávajú,” cituje Korčoka tlačová správa.

Vo formáte EÚ27 lídri v piatok posúdia aktuálny stav negociácií so Spojeným kráľovstvom o vystúpení z EÚ, pričom sa očakáva schválenie usmernení k rámcu budúcich vzťahov. „Podarilo sa nám zabezpečiť parametre práv našich občanov aj počas prechodného obdobia, teda do konca roka 2020. To je možné prezentovať ako konkrétny výsledok jednoty EÚ27,” vyzdvihol výsledky v oblasti prechodného obdobia štátny tajomník Korčok.