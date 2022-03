Čo by hrozilo Fínsku, kebyže požiada o vstup do NATO? Prezident Niinistö vyjadril svoje obavy

Fínsky prezident Sauli Niinistö povedal, že jeho krajina by sa pravdepodobne stala terčom ruských kybernetických útokov a mohla by čeliť narušeniam hraníc, ak sa rozhodne podať prihlášku do Severoatlantickej aliancie.

Niekoľko prieskumov verejnej mienky v posledných týždňoch ukázalo, že väčšina Fínov si teraz želá vstup krajiny do NATO. Pred ruskou inváziou na Ukrajinu prípadný vstup do aliancie podporovalo len 25 percent obyvateľov Fínska.

Prezident Sauli Niinistö v rozhovore pre verejnoprávneho vysielateľa YLE v sobotu povedal, že najväčším prínosom členstva v NATO by bolo „získanie preventívneho efektu“. Poukázal však na riziko deštruktívneho správania sa Ruska počas prístupového procesu, ktorý by trval prinajmenšom mesiace.

Konštatoval, že prihláška by viedla k napätiu na hraniciach Fínska s Ruskom, vrátane možnosti „robustných“ pohraničných a teritoriálnych narušení, a to nielen lietadlami, ako Fínsko už v minulosti zažilo.

„Dokonca ani nevieme o všetkých možnostiach hybridného ovplyvňovania, ktoré by niekto mohol vymyslieť. Celý svet informačných technológií je zraniteľný. Aj niektoré dôležité funkcie spoločnosti môžu byť narušené,“ povedal Niinistö.

Moskva sa vyjadrila, že vstup Fínska a Švédska do NATO by považovala na nepriateľský krok, ktorý by mal vážne vojenské a politické dôsledky.