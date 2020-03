Čo chce vlastne Boris Kollár? Matovič bude mať čo robiť, aby koalíciu ukočíroval

Nič nie je dohodnuté, kým všetko nie je dohodnuté, komentoval v sobotu dezignovaný premiér Igor Matovič rokovania o zostavení novej vlády. V tom má plnú pravdu, lebo každý deň prichádzajú na stôl nové a nové témy, ktoré môžu spôsobiť problémy. Takmer všetky sú istým spôsobom viazané na stranu Borisa Kollára Sme rodina.

Od bytov, nominantov po medvede a zahraničnú politiku

Že so stranou Borisa Kollára budú problémy, sa predpokladalo ešte v predvolebnej kampani, keď bol často označovaný za potenciálneho spojenca smeráckej vládnej koalície. Už prvé rokovania novej koalície ukázali, že jeho strana sa svojich cieľov len tak ľahko nevzdá.

A začal sa vynárať jeden problém za druhým. Najprv to boli byty, potom potenciálni nominanti na funkcie a najnovšie aj priateľstvo s Matteom Salvinim a Marine Le Penovou. A to nehovoriac o chudákoch medveďoch, ktorých je podľa kollárovcov veľa a treba ich kynožiť.

Do výstavby bytov sme zatiahli aj Rakúšanov

Budúci minister financií si pravdepodobne už teraz trhá vlasy. Po sekere v rozpočte, ktorú spôsobia predvolebné sociálne opatrenia Smeru a spol., prichádza ďalší hlavolam – kde nájsť peniaze na výstavbu 25-tisíc štátnych bytov ročne.

Boris Kollár trvá na tomto predvolebnom sľube a požiadavku prezentuje tak, akoby od nej závisela celá koaličná dohoda. Budúci koaliční partneri zatiaľ stále nevedia kde nájsť peniaze na realizáciu tohto, isto cnostného, úmyslu. Samozrejme, najľahšie je požičať si, veď to niekto niekedy splatí. Pripomeňme si, že sa zhruba rovnako staval k vlastným predvolebným sociálnym opatreniam aj Robert Fico. Kollárova Sme rodina sa, podobne ako Ficov Smer, sa hrdí tým, že je sociálne založená strana. Len na tie budúce generácie akoby pozabudli.

Celý problém zašiel tak ďaleko, že v pondelok sa okrem domácej finančnej a stavebne špičky zídu v Bratislave aj odborníci z Rakúska, aby o Kollárovom nápade diskutovali. Je to možno šanca, aby Kollár pochopil, že tadeto cesta nevedie a aspoň čiastočne upustil od svojho zámeru.

Krížová kontrola ministerstiev a nominanti

Transparentnosť vo vládnutí bola jedným z kľúčových sľubov víťazov februárových volieb. Podľa Matoviča riešiť to majú peniaze pre novinárov, udavači na ministerstvách alebo ďalší kopec novej roboty pre Útvar hodnoty za peniaze. Strana Za ľudí zasa vidí najlepšie riešenie v krížovej kontrole na ministerstvách štátnymi tajomníkmi z iných koaličných strán. Tento názor však narazil na odpor Borisa Kollára. Jednoducho chce mať ministerstvá, v ktorých bude vládnuť sám.

Akoby sme sa nepoučili z bačovania na rezortoch predošlých vlád. Veronika Remišová v sobotu potvrdila, že táto otázka je stále otvorená. Znamená to, že v rokovaniach to bude ďalší kameň úrazu, ak máme na zreteli aj nespokojnosť Kiskovej strany s počtom pridelených ministerstiev. Prípadný väčší počet štátnych tajomníkov by však Kiskovcov možno uspokojil.

Boris Kollár nepochodil ani so svojimi potenciálnymi nominantmi na jednotlivé funkcie. V súlade s požiadavkou všetkých strán, že do funkcií majú ísť iba nepoškvrnení, pohoreli Martin Borguľa a Ján Mizerák. Nahnuté má aj Kollárova najväčšia nádej Štefan Holý. Koho vytiahne namiesto nich? Nebude to mať ľahké, lebo tak, ako je bohatá minulosť samotného Borisa, je zrejme bohatá aj minulosť mnohých ďalších v jeho strane.

Na záver medvede a Le Penová

Ako čerešnička na torte odznelo vyhlásenie lídra strany Sme rodina, že na Slovensku je veľa medveďov a treba umožniť poľovníkom konať. Polemika o tejto téme medzi poľovníkmi a ochranármi trvá už roky. Kollár sa rozhodol, že treba zobrať flinty do rúk a poďme do nich. Kožušina pred krbom by určite dobre vyzerala a aj pekne hriala.

Kollár už v minulosti spôsobil rozruch, keď popozýval na návštevy Slovenska predstaviteľov francúzskych a talianskych krajne pravicových strán. Ako predseda parlamentu by však mal zastávať oficiálnu pozíciu a nebratríčkovať sa so stranami, ktoré nezdieľajú spoločnú európsku politiku. Pripomenula to aj Veronika Remišová, ale predseda strany Sme rodina trvá na tom, že mu nebude nikto vyberať medzinárodných politických partnerov.

Rokovania však pokračujú a vláda pravdepodobne vznikne, hoci sa nerodí ľahko. Matovič ale bude mať čo robiť, aby koalíciu ukočíroval.