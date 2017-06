Čo (možno) neviete o hypotéke pre mladých

Bratislava, 29.6.2017 ( WBN/PR ) – Ak ste mladý a chystáte sa brať si hypotéku pre mladých, nezabudnite, že už len do konca júna 2017 platí historicky najvyššia hranica príjmu 1287 eur na to, aby ste mohli požiadať o hypotéku pre mladých. Od júla sa táto suma zníži o takmer 120 eur. Na začiatok si teda povedzme základné informácie – na hypotekárny úver pre mladých so štátnou dotáciou a dotáciou od banky má nárok každý občan SR, ktorého vek je nižší ako 35 rokov, kupuje nehnuteľnosť do osobného vlastníctva, neprekročí maximálny príjem, ktorý je pre tieto účely stanovený štátom a samozrejme splní kritériá banky na získanie hypotekárneho úveru.

Pri posudzovaní, či na hypotekárny úver pre mladých máte nárok alebo nie, je rozhodujúci dátum podania žiadosti. Ak to teda stihnete do júna, platia pre vás podmienky spomenuté hneď v prvej vete.

To sú možno známe fakty. V tomto blogu sa pokúsime priniesť ďalšie informácie, o ktorých ste (možno) nevedeli.

Rôzne podmienky v rôznych bankách

Aktuálne je príspevok štátu na úrokovú sadzbu 2% a príspevok banky 1%, čo znamená, že sa pri súčasných úrokových sadzbách s poskytnutím štátnej dotácie a dotácie od banky väčšinou dostanete na nulový úrok. To je skvelé, no nemusí to trvať do nekonečna.

Dôležité je takisto vedieť, že podmienky v bankách pri spôsobe platenia tejto štátnej „dotácie“ sú rôzne. „Niektoré banky si od vás vypýtajú celú splátku a následne vám vrátia výšku štátnej dotácie na účet. Peniaze Vám ale začnú chodiť na účet spravidla od tretieho mesiaca splácania úveru, keď sa preukážete listom vlastníctva s už zapísaným záložným právom. V iných bankách už platíte splátku zníženú o štátnu dotáciu hneď,“ hovorí Vladimír Mandzák, obchodný riaditeľ firmy UNIVERSAL maklérsky dom.

Čo to znamená? Nevýhodou prvého spôsobu splácania je, že máte po piatich rokoch (keď vám skončí hypotekárny úver pre mladých) vyššie zostatky istiny (zostávajúceho dlhu), ako pri druhom spôsobe. Čo to znamená v praxi? V dvoch bankách môžete platiť rovnakú splátku, ale v prípade prvého spôsobu splácania budete mať zostatok istiny o niekoľko stoviek eur vyšší.

Máte nárok na hypotéku pre mladých?

Ako zistíte, či máte nárok na hypotéku pre mladých? Maximálna hranica príjmu, ktorú záujemca o hypotekárny úver pre mladých nesmie prekročiť, sa počíta ako 1,3 násobok priemernej kvartálnej mzdy v národnom hospodárstve SR vždy dva kvartály dozadu . Keďže kvartálny príjem sa v jednotlivých rokoch vyvíja podobne, tak vieme predpokladať, či bude tento príjem v nasledujúcom kvartáli klesať, alebo stúpať.

„Na základe takejto prognózy vám vieme odporučiť, ak máte napríklad o niečo vyšší príjem, ako je stanovené aktuálne maximum, aby ste počkali s úverom do ďalšieho kvartálu, kedy bude pravdepodobne maximálna hranica vyššia. Alebo aj opačne – aby ste si úver zobrali už v tomto kvartáli, lebo hranica pravdepodobne klesne,“ dodáva Mandzák.

Podmienky schvaľuje vláda každý rok individuálne

Podmienky štátnej dotácie vláda schvaľuje každý rok a môže sa stať, že na ďalší rok schváli dokonca nulový alebo (v tom lepšom prípade) nižší príspevok, takže ani banka by tým pádom nemala povinnosť prispievať svojim percentom na úrokovú sadzbu (alebo bude prispievať menej).

Platí totiž pravidlo, že banka má prispievať na úrokovú sadzbu takým istým percentom ako vláda, maximálne však do výšky jedného percenta. Takže ak by vláda znížila dotáciu od štátu z momentálnych 2% na 1,5%, tak banka by prispievala 1%, ak by však znížila napr. na 0,5%, tak aj banka by poskytovala len 0,5%.

Čo v prípade, ak by takáto zmena naozaj nastala? Nielen noví, ale aj už existujúci poberatelia hypotéky pre mladých by ostali bez dotácie na úrokovú sadzbu a mohli by mať na svojej hypotéke veľmi vysokú úrokovú sadzbu. „Ak máte otázky k úveru pre mladých, neváhajte nás kontaktovať. Pomôžeme vám sa zorientovať v téme tak, aby ste si mohli vybrať najvýhodnejší hypotekárny úver pre mladých – máme ponuky všetkých bánk pod jednou strechou,“ uzatvára Mandzák.