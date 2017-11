Čo nám pomôže pri jesenných neduhoch

BRATISLAVA 29. novembra 2017 (WBN/PR) – Obdobie tepla a slnka už definitívne skončilo, nastúpila jeseň so svojim nepríjemným sychravým počasím, na ktoré nie sme vždy adekvátne pripravení, a tak ľahšie prechladneme. Dôležité je nedovoliť prvým príznakom (nádche, škriabaniu v hrdle či pokašliavaniu), aby sa rozvinuli do závažnejšieho ochorenia. Pomoc sa dá rôznymi spôsobmi, prehriať telo v teplom kúpeli s vonnými esenciami, dopriať si šálku čaju z liečivých bylín, vitamíny a oddych v posteli. Na podporu vlastných obranných mechanizmov tela existujú viaceré prípravky, najvhodnejšie sú tie, ktoré pôsobia komplexne.

Látka so širokým pôsobením

Takouto látkou so široký pôsobením je včelí produkt – propolis s antimikrobiálnym účinkom, ktorým si včely chránia svoj úľ pred vstupom infekcie. Nedávno sa tiež preukázalo, že propolis má okrem protivírusového, protibakteriálneho a protiplesňového účinku aj ďalšie vlastnosti. Ide o účinky protizápalové, imunostimulačné a antioxidačné. Tieto jeho vlastnosti súvisia najmä s obsahom flavonoidov.

Používanie propolisu malo aj svoje úskalia

Počet alergických reakcií na bežné potraviny a prírodné látky v poslednom období prudko narastá. V súčasnosti treba byť obozretný aj pri používaní osvedčených prírodných látok, ktoré môžu vyvolať alergickú reakciu. Tak je to aj s propolisom, ktorý je spracovaný tradičnou metódou – včelármi. Na zaistenie bezpečného používania propolisu je dôležité, aby bol zbavený potenciálne alergizujúcich zložiek, akými sú peľové zrná alebo estery kyseliny kávovej. Taliansky výrobca propolisu E.P.I.D. (Specchiasol) vyvinul patentovaný biotechnologický postup, ktorým sa odstraňujú alergizujúce zložky a vosky, pričom obsah flavonoidov – účinných látok je zachovaný. Navyše je spracovaný tak, aby bola zabezpečená jeho maximálna biodostupnosť (vstrebateľnosť a využiteľnosť) v organizme. Neobsahuje alkohol, a preto je vhodný aj pre deti. Účinok propolisu E.P.I.D. môže byť obohatený aj o ďalšie prírodné látky, ktoré umocňujú jeho vlastnosti.

Upchatý nos – nepríjemný spoločník

Jeden z prvých príznakov prechladnutia je nádcha. Je to obranný mechanizmus nosovej sliznice voči vniknutým a pomnoženým vírusom či baktériám. Dôležité je hlien s obsahom vírusov a baktérií z dýchacích ciest odstraňovať. Je vhodné využiť látky, ktoré hlieny narieďujú a tým napomáhajú ich ľahšiemu vylučovaniu (smrkaním a vykašliavaním). Takouto osvedčenou látkou je napr. aminokyselina N-acetylcysteín, ktorá sa nachádza vo viacerých prípravkoch bežne používaných pri nádche a prechladnutí. Podobné pôsobenie má aj enzým serapeptáza, ktorý zmierňuje opuch slizníc a má protizápalové a protibolestivé pôsobenie. Navyše dokáže rozpúšťať biofilm na povrchu baktérií, ktorým sa baktérie chránia pred pôsobením antibiotík a tým zvyšujú ich účinok.

Pri prechladnutí zvyknú bolieť aj kĺby

V prípade bolesti kĺbov pri chrípke a prechladnutí sa osvedčili klasické lieky na bolesť a proti zápalu (paracetamol, ibuprofén) ale k dispozícií sú tiež prírodné látky, napr. extrakt z harpagofytu ležatého, kadidlovníka, borovice prímorskej atď.

Komplexnosť prípravkov je veľmi dôležitá

Benefitom pre náš organizmus je, keď pri prechladnutí užívame prípravok, ktorý obsahuje viaceré zložky, ktorými dokáže pôsobiť na rôzne príznaky naraz. Takým prípravkom je napr. Prevapis Adults, šumivé tablety. Obsahuje nealergénny propolis E.P.I.D., N-acetylcysteín, serapeptázu, vitamín C a harpagofyt ležatý. Pomáha uvoľniť upchatý nos, prispieva proti zahlieneniu, pomáha pri bolestiach kĺbov a podporuje imunitný systém. Šumivá tableta sa nechá rozpustiť v pohári vody a vypije 2 x denne.

Pri prechladnutí nesmie chýbať vitamín C

Je všeobecne známe, že vitamín C je dôležitý pre náš imunitný systém. Ten ho v období prechladnutia potrebuje oveľa viac ako v období keď sme zdraví. Biele krvinky ho potrebujú ako „palivo“ na svoju činnosť. Pôsobí aj proti únave a vyčerpanosti. Má aj významné antioxidačné pôsobenie, ktorým napomáha znížiť zápalové procesy v organizme napr. pri chrípke, bolestiach hrdla, kĺbov a pod. Najlepšiu vstrebateľnosť vitamínu C zabezpečuje nová lipozomálna technológia. Lipozomálny vitamín C, vďaka malým guličkám – lipozómom, v ktorých je ukrytý, prechádza cez črevnú stenu do krvi bez obmedzenia. Z bežných foriem vitamínu C sa väčšina vitamínu C nad 200 mg nevstrebe a vylúči z tela von. Lipozomálna forma vitamínu C v prípravku LIPO-C-ASKOR je teda efektívnejšia, navyše dokáže vitamín C postupne uvoľňovať k bunkám v priebehu 12 hod., a zabezpečovať optimálne fungovanie imunitného systému.

Na záver treba zdôrazniť, že pri ochorení je potrebné telu dopriať oddych, aby sa organizmus mohol sústrediť na boj s chorobou. Nezabudnite, že nedostatočne liečené prechladnutie či chrípka môžu mať nebezpečné dôsledky.

Viac informácií získate na stránke www.inpharm.sk.

Článok pripravila odborná redakcia EDUKAFARM