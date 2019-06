Čo robiť, keď na dovolenke stratíte doklady? Ministerstvo odporúča Slovákom niekoľko rád

BRATISLAVA 15. júna (WebNoviny.sk) – Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR odporúča občanom Slovenskej republiky dôsledne sa oboznámiť pred cestovaním s podmienkami vstupu a pobytu v danej krajine.

Ako na štvrtkovej tlačovej konferencii k letnej turistickej sezóne informoval riaditeľ Konzulárneho odboru MZVaEZ SR Martin Bezák, ministerstvo neodporúča cestovať do oblastí, ktoré sú vo vojnovom konflikte.

„Občania SR by si mali naštudovať aj špecifiká krajiny, do ktorej cestujú. Pred vycestovaním by bolo vhodné vyplniť registračný formulár, aby malo ministerstvo v prípade núdzovej alebo krízovej situácie prehľad o tom, kde má Slovensko svojich občanov,“ vysvetlil Bezák.

Povinné cestovné doklady

Riaditeľ konzulárneho odboru MZVaEZ pripomenul aj mobilnú aplikáciu Svetobežka. V nej je koncentrované množstvo užitočných informácií o všetkých destináciách na svete.

Občania v nej nájdu aj kontakty na príslušné orgány či údaje potrebné na vystavenie náhradného cestovného dokladu. Zdôraznil, že každý má pri cestovaní povinnosť mať pri sebe cestovné doklady.

„V prípade straty alebo odcudzenia cestovných dokladov v zahraničí má občan SR navštíviť náš zastupiteľský úrad, ktorý mu vydá náhradný cestovný doklad. Ten slúži výhradne na návrat na územie SR, nie na ďalšie cestovanie,“ zdôraznil Bezák.

Ak občan stratí alebo mu odcudzia doklady v krajine, v ktorej Slovensko nemá svoje zastúpenie, odporúča kontaktovať zastupiteľský úrad inej členskej krajiny EÚ, ktorý mu tento doklad vystaví a zaistí bezpečnú cestu domov.

Vracajú sa na mapu obľúbenosti

Na otázku, či je bezpečné cestovať do krajín, ako sú Turecko, Egypt či Tunisko, Bezák uviedol, že Turecko je z hľadiska obľúbenosti číslo jeden v organizovanom cestovnom ruchu. Tento rok by jeho návštevnosť zo strany slovenských občanov mala atakovať hranicu 200-tisíc.

„Tunisko a Egypt sa vracajú na mapu obľúbenosti vzhľadom na zlepšujúcu sa bezpečnostnú situáciu v týchto krajinách,“ dodal Bezák.