Čo sa stane, ak neplatíte zdravotnú poistku? Na toto sa môžete „tešiť“.

BRATISLAVA 25. septembra 2017 (WBN/PR) – Neplatíte si zdravotné poistenie? Poistovne.sk zisťovali, čo vám hrozí, keď prestanete uhrádzať zdravotné poistenie. Hneď na úvod si povieme, že to vôbec nie je dobrý nápad.

Ak ste samoplatiteľ alebo samostatne zárobkovo činná osoba a zanedbáte túto povinnosť, máte nárok len na akútnu zdravotnú starostlivosť. Takisto vám hrozí exekúcia a na preplatenie plánovanej operácie či pobytu v kúpeľoch môžete zabudnúť.

Ak si neplatíte zdravotné poistenie, škodíte najmä sami sebe. S akými následkami treba rátať? „Verejné zdravotné poistenie je povinné, a preto má každý poistenec určené, kto za neho platí poistné,“ hovorí Beáta Dupaľová Ksenzsighová, špecialistka externej komunikácie a hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne. „Ak ste riadne zamestnaný, sú vám odvody strhávané zo mzdy, čo vidíte aj na svojej výplatnej páske. Ak ste poistencom štátu, teda napríklad dôchodca, nezamestnaný, matka na materskej, študent alebo nezaopatrené dieťa, poistné za vás platí štát. Neplatiči majú u lekára nárok len na akútnu zdravotnú starostlivosť.“ O tom, kedy za vás platí poistné štát, sme hovorili v jednom z predchádzajúcich článkov, ktorý vám dobre poslúži, ak si chcete overiť, či takéto právo máte.

Čo všetko vám hrozí, ak dlhujete zdravotnej poisťovni

Neplnenie si záväzkov voči zdravotnej poisťovni má svoje dôsledky. „Okrem toho, že dlžníkom hrozí exekúcia, ocitnú sa v Zozname dlžníkov, čím stratia nárok na úhradu odkladnej zdravotnej starostlivosti. To znamená, že zdravotná poisťovňa im neuhradí napríklad pobyt v kúpeľoch a plánované operácie, no ani lieky či zubné zákroky, ak nejde o akútne stavy,“ vysvetľuje Matej Štepiansky, PR špecialista poisťovne Dôvera.

Upozornenia berte vážne

Čo robiť, ak ste sa už do takejto situácie dostali? Rozhodne je potrebné situáciu čo najrýchlejšie riešiť. „VšZP upozorňuje dlžníkov na ich nedoplatky zasielaním výziev na úhradu. Ak nedôjde k úhrade, prípadne k dohode o splácaní dlhu, vystavuje výkaz nedoplatkov, ktorý je zároveň exekučným titulom,“ pre portál Poistovne.sk vysvetľuje Viktória Vasilenková, hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne. „Ak ani potom dlžník nereaguje, zašleme predexekučnú výzvu, ktorá predstavuje poslednú možnosť úhrady bez navýšenia nákladov pohľadávky. Následne je pohľadávka postúpená na vymáhanie súdnemu exekútorovi,“ vysvetľuje hovorkyňa ďalej. Keďže exekútora zrejme nikto nechce mať na krku, ignorovanie tohto problému rozhodne nepomôže.

Zistite si ďalšie možnosti

Čo však robiť, ak by ste chceli svoj dlh uhradiť, ale v danom okamihu na to naozaj nemáte peniaze? Možnosť je tu aj tak, ak je zo strany dlžníka ochota komunikovať a situáciu efektívne riešiť. „Poisťovňa si môže na základe písomnej žiadosti poistenca dohodnúť s poistencom aj splátkový kalendár,“ hovorí Vasilenková s tým, že podrobnejšie informácie o tom, ako sa nestať dlžníkom, nájdete na https://www.vszp.sk/platitelia/platenie-poistneho/ako-nestat-dlznikom-co-robit-ak-ste-nim-stali.html.

Pri platbe si kontrolujte údaje

Zoznamy neplatičov sa pravidelne aktualizujú a to na vás naozaj nehádže dobré svetlo – ktokoľvek si tento fakt o vás môže zistiť a vytvoriť si tak o vás nepriaznivý obraz. Nehovoriac už o tom, aké komplikácie by vás čakali, ak by ste potrebovali zákrok, ktorý by nespadal pod tie akútne. Majte na pamäti, že byť dlžníkom vám však môže skomplikovať život aj v ekonomických otázkach. Ak by situácia naozaj zašla až tak ďaleko, že by bol váš prípad postúpený exekútorovi, museli by ste ešte zaplatiť aj úhradu za jeho služby, čo váš dlh ešte navýši. Dajte si pozor aj na obyčajnú nepozornosť: je potrebné starostlivo skontrolovať pri platbe variabilné číslo, špecifické číslo a číslo účtu. Presné identifikačné údaje sú nutné, aby bola platba správne priradená. Takisto nezabúdajte na nahlásenie dôležitých zmien poisťovni – ak sa vám zmenila situácia, napríklad ste sa stali samoplatcom, prišli ste o prácu alebo ste začali podnikať. Ak si s niečím nebudete vedieť poradiť, zastavte sa na pobočke alebo zavolajte na infolinku, kde vám ochotne poradia a vyhnete sa problémom, bez ktorých sa naozaj „obídete“.

Nevyhnutná zdravotná starostlivosť

Čo presne si pod týmto pojmom môžeme predstaviť? Mnohokrát totiž pacient nevie, či jeho zdravotné problémy môžu signalizovať život ohrozujúci stav alebo nie – laik často nevie posúdiť, či je vo vážnom nebezpečenstve, ak má napríklad vysokú horúčku alebo veľké bolesti. „Či ide o odkladnú (neakútnu) alebo neodkladnú (akútnu) zdravotnú starostlivosť, posudzuje ošetrujúci lekár,“ vysvetľuje Štepiansky. „V zásade ale prasknuté slepé črevo je akútna, takisto zlomenina, pôrod a podobne. Odkladná je napríklad kúpeľná liečba alebo plánovaná operácia.“