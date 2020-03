Čo so Smerom, nahradí Pellegrini Fica?

V čase, keď sa tesne po voľbách maximálna pozornosť venuje zostavovaniu novej vlády, sa v úzadí určite začína diskusia o tom, ako ďalej aj v Smere. Volebný výsledok je navonok nepriaznivý, ale pred voľbami sa mnohí obávali, že to bude ešte horšie, možno až na úrovni 14 až 15 percent.

Fico nemal ľahkú povolebnú noc

Takéhoto výsledku sa asi najviac obával otec-zakladateľ Robert Fico. Bolo pravdepodobné, že by v takom prípade musel ísť k medveďom ako jeden z jeho predchodcov v čele vlády.

Na jeho šťastie dali voliči Smeru dostatok hlasov, aby sa do parlamentu dostali najvernejší, ktorí asi nebudú vyvolávať vzburu.

Prípadnou výmenou v čele strany by len mohli stratiť, v parlamente by síce zostali, ale v prípadných predčasných volieb by ich politická kariéra bola spečatená.

Otvorí sa v Smere diskusia?

Jeden z najskúsenejších poslancov Smeru Dušan Jarjabek si myslí, že volebným výsledkom sa v strane otvorí diskusia o všetkom. „Smer nevedel pred novinármi obhájiť situáciu po vražde Jána Kuciaka,“ priznal pre portál webnoviny.

Dodal, že nedokázali ľudí presvedčiť o mnohých veciach, ktoré pre nich urobili. To sú tiež témy, o ktorých by sa malo na sneme diskutovať. Z nej by malo vyplynúť, čo ďalej a či bude treba urobiť aj niektoré personálne zmeny.

Do hazardu sa asi málokomu chce ísť

Volebný líder Peter Pellegrini tesne po voľbách naznačil, že by sa výmene nebránil, ale málokto si vie predstaviť, že na nasledujúcom sneme budú dvaja kandidáti na predsedu.

„Ak bude dôvera členskej základne, dôvera ľudí a nastane taká situácia, že sa bude diskutovať o možnej výmene a takýto súboj alebo nominácia nastane, tak určite nepoviem nie,“ povedal uviedol Pellegrini v diskusnej relácii TV Markíza.

Marketingovo to znie iste pekne, ale je to pravdepodobne nereálne. Smer vo voľbách zvíťazil predovšetkým na severovýchode krajiny a na Kysuciach, kde sú voliči tradične naviazaní na sociálne sľuby strany Smer-SD. Zárukou ich dodržania je pre nich Robert Fico.

Pelegrini ako nový Fico

Neprekvapilo, že líder kandidátky Pellegrini sa v posledných týždňoch pred voľbami začal čoraz viac podobať na straníckeho predsedu.

Vedel, že to asi na ich voličov zaberá. Zaberie to aj na stranícke štruktúry, ktoré všetky výhody majú vďaka Ficovi? Otázne je, či bude niekto ochotný riskovať svoje postavenie, keď ešte stále existuje šanca na návrat k moci.

Pellegrini nie je iste zárukou. Možno by sa snažil o väčšiu transparentnosť, menej diktatúry, viacej kultivovanosti. Chcú to však voliči zo Sobraniec, Sniny a Medzilaboriec? Alebo Čadce a Poltáru, kde Smer-SD prevalcoval protivníkov ako za starých čias takmer na celom Slovensku? Ťažko.

Pellegrini podotkol, že má chuť byť predsedom strany, no nepovažuje za správne, aby Robertovi Ficovi, ktorý teraz vedie stranu, posielal odkazy cez médiá.

Parlamentné voľby 2020 na Slovensku

Všetky správy

Online (minúta po minúte) z priebehu volieb

Kandidátky a kandidáti

Kompletné výsledky

Zvolení poslanci

Preferenčné hlasy