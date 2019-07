Čo tu hráte divadlo na nových politikov, ostro sa pustil Matovič do Trubana

Líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič sa ostro ohradzuje voči vyhláseniu lídra koalície PS a Spolu Michala Trubana, ktorý ho vo štvrtok spojil s Robertom Ficom. Podľa Trubana obaja tvrdia, že iniciatívu Za slušné Slovensko platil George Soros z Ameriky.

„Nemyslím, že Za slušné Slovensko financoval niekto z Ameriky. Financovali ju ľudia, ktorí uverili, že to je občianska iniciatíva,“ povedal vo štvrtok popoludní Matovič s tým, že aj hnutie OĽaNO im s dobrým úmyslom prenechalo námestie po smrti novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej na organizovanie zhromaždení.

„Druhá vec je pravdou, že Za slušné Slovensko robilo skrytú kampaň kandidátom PS a Za ľudí,“ povedal s tým, že na zhromaždeniach po smrti Kuciaka mohli vystupovať na pódiu vtedajší prezident Andrej Kiska, ktorý dnes zakladá stranu Za ľudí a dnešný primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Za slušné Slovensko klamalo

Matovič by očakával, že Truban bude spájať a nebude podlo útočiť proti prípadným budúcim kolegom a nebude podporovať klamstvá. „Pán Truban vie, že ľudia z iniciatívy Za slušné Slovensko zaklamali, keď povedali, že som odmietol prenechať Námestie SNP osobnostiam a organizátorom Nežnej revolúcie,“ povedal Matovič, ktorý rezervoval Námestie SNP od 14. do 19. novembra na oslavy 30. výročia Nežnej revolúcie.

Líder Obyčajných ľudí podotkol, že k ľuďom z iniciatívy Za slušné Slovensko má blízko aj líder strany Spolu Miroslav Beblavý, ktorý sa podľa jeho slov stretol s Karolínou Farskou z tejto iniciatívy v Amerike.

„Majú veľmi blízke vzťahy,“ uviedol Matovič s tým, že on prišiel do politiky preto, aby platilo právo pre každého. „Dovolil som si rezervovať Námestie SNP tak, ako každý má na to právo. Robil som to predošlé roky a nikomu to nevadilo,“ dodal.

Štefunko reagoval na sociálnej sieti

Matovič odmieta, aby o sebe PS a Spolu hovorili ako o nových politikoch. Pripomenul, že mnohí sú starí politici. „Miroslav Beblavý je 17 rokov v politike, Ivan Štefunko (PS) je v štvrtej strane za posledných 20 rokov, Martin Poliačik (Spolu) je rovnako dlho v politike ako ja,“ priblížil Matovič. „Čo tu hráte divadlo na nových politikov,“ pýtal sa.

Štefunko na sociálnej sieti reagoval s tým, že „Matovič práve vrieska na tlačovke, že Truban klame“. „Zároveň klame on! Bol som v jednej strane, v SDĽ, resp. v jej mládežníckej organizácii. Nebol som členom ani v SDA, v Smere už vôbec nie,“ napísal na Facebooku Štefunko.

Líder hnutia OĽaNO Igor Matovič aj predseda Smeru-SD Robert Fico patria podľa Trubana do skupiny starých politikov. Povedal to na štvrtkovej tlačovej besede líder koalície Progresívneho Slovensko a Spolu, čím reagoval na vyhlásenia Fica a Matoviča.

Mládežnícka politická organizácia

Obaja podľa neho vyjadrili názor, že iniciatíva Za slušné Slovensko, ktorá bola financovaná zo zahraničia, nie je žiadna občianska platforma, ale je to mládežnícka politická organizácia strán Michala Trubana (PS) a Andreja Kisku (Za ľudí).

Takto to povedal v stredu vo videu na sociálnej sieti predseda koaličného Smeru-SD Robert Fico s tým, že v tomto súhlasí s lídrom hnutia OĽaNO Igorom Matovičom.

Celá situácia vznikla po tom, čo Matovič ako prvý rezervoval Námestie SNP na oslavy 30. výročia Novembra ’89. Po tom ho iniciatíva Za slušné Slovensko vyzvala, aby priestor prenechal organizátorom a osobnostiam Nežnej revolúcie. Matovič situáciu obhajuje tak, že chcel zabrániť, aby November ’89 zneužili extrémisti.