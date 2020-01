Čo týždeň dal: Politike dominoval alkohol

S blížiacimi sa voľbami sa stupňujú aj stresové situácie, v ktorých sa ocitajú naši politici. Prekročím hranicu voliteľnosti, budem vo vládnej koalícii, zostanem vo funkcii? Takéto otázky trápia v týchto dňoch takmer každého politika. Každý to rieši vlastným spôsobom, niektorí typicky po slovensky, alkoholom. Alkohol poznačil aj uplynulý týždeň v slovenskej politike.

Sólymos prekvapujúco odstúpil

Minister životného prostredia László Sólymos neodhadol vlastnú citlivosť na alkohol. V jednej z bratislavských reštaurácií vyvolal fyzický incident a v nasledujúcich dňoch po ospravedlnení odstúpil z funkcie.

Bol to správny krok a ocenili ho všetky politické špičky. Samozrejme, ľahko je oceniť, keď to urobí niekto iný. Otázne je, koľko by sa našlo ďalších, ktorí by sa zachovali rovnako. Veľa asi nie. V minulosti sme boli svedkami viacerých alkoholických incidentov predsedov vládnych strán, poslancov a ďalších. A nič.

Ale vráťme sa k Sólymosovi. Zatiaľ nie je jasné či zostane aj na kandidátke. Poradil by som, aby zostal. Veď u voličov v štvrtej cenovej skupine je iste hrdinom a práve tam je ešte dosť hlasov k dispozícii.

V parlamente sa tiež hovorilo o alkohole

Posledná schôdza zákonodarného zboru priniesla podľa tradície excesy, a nie po prvýkrát obviňovanie z neprimeranej konzumácie alkoholických nápojov. Dozorcom parlamentnej abstinencie bol Igor Matovič, jeho obeťou predseda Národnej rady Andrej Danko. Ten následne celý týždeň vysvetľoval, že to nebola pravda.

Či bola alebo nebola, ťažko to zistíme. Pozerajúc na štvorročný priebeh rokovania zákonodarcov si myslím, že by nebolo zle, aby na vstupe do rokovacej miestnosti podstúpili alkotest.

Nemyslím si, že sú všetci stále “ožratí“, ako to napísal Matovič. Ale ich výkon občas naozaj pripomína spomínanú štvrtú cenovú skupinu.

Trnka v base, Trnka na slobode.

Mediálnej scéne dominovala aj téma zatknutia a následného rýchleho oslobodenia bývalého prokurátora Dobroslava Trnku. Prezidentka si na koberec zavolala šéfov polície a prokuratúry, aby jej vysvetlili, čo a ako. Vysvitlo, že šlo o zlú koordináciu.

Trnka je na slobode, polícia a prokuratúra sa budú obviňovať, kto je na vine. Nič nového, keď sa má siahnuť na niekoho z nedotknuteľných. Najskôr akože niečo robíme, potom zistíme, že sme to „pos….“. A podozrivý je na slobode a všetci sú šťastní. Predovšetkým tí, o ktorých zadržaný veľa vedel, a preto to treba rýchlo upratať. Spravodlivý štát.