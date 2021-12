Čo všetko treba zvážiť predtým, než začnete stavať dom cez firmu? Prinášame 6 dôležitých tipov

Výstavba domu cez firmu je časovo a finančne náročný proces. Preto je dôležité ešte predtým, než sa do stavby pustíte, dobre zvážiť niekoľko vecí. Napríklad, kde váš nový domov bude stáť, ako napasovať dom na pozemok alebo ako financovať samotnú výstavbu. Na tieto, ale aj ďalšie podstatné body sme sa pozreli v nasledujúcom článku.

Keďže rodinný dom musí niekde stáť, začnime výberom stavebného pozemku.

Ako si vybrať pozemok pre rodinný dom?

Zvažovať stavebný pozemok možno z viacero rovín. V prvom rade je to lokalita, kde má váš nový domov stáť. Každá obec alebo mesto má rôznu dostupnosť služieb. Po ruke by napríklad mala byť škôlka, škola a pošta. Nezaškodí mať v blízkosti aj obchod, aby ste nemuseli zakaždým naštartovať auto, keď vám bude niečo chýbať pri varení.

Dôležitým kritériom je ponuka pracovných pozícií. Na okraji mesta resp. v jeho blízkosti je možnosť zamestnať sa vyššia. Na druhú stranu je aj cena stavebných pozemkov vyššia. Vo väčšej vzdialenosti od mesta sú pozemky cenovo dostupnejšie, na druhú stranu však treba do práce dochádzať dlhší čas.

Podstatným prvkom je aj plocha pozemku. Dnes sa štandardne predávajú zhruba 5 až 6 árové pozemky. Pokiaľ svoj nový domov plánujete využívať iba na grilovačky s kamarátmi, malo by vám to stačiť. Ak by ste však chceli napríklad dopestovať si vlastnú zeleninu či ovocie, rýchlo narazíte na problém. Stavebný pozemok bude príliš malý. V prípade že zvažujete aký veľký pozemok budete potrebovať, odporúčame prečítať napríklad nasledovnú diskusiu.

Svahovitosť pozemku a orientácia voči svetovým stranám vie tiež zamiešať karty. Rovinaté pozemky bývajú spravidla drahšie, ale pri samotnej stavbe väčšinou nevyžadujú dodatočnú úpravu. Svahovitý stavebný pozemok stojí zvyčajne menej. Stavebné a terénne úpravy však vedia ušetrenú čiastku veľmi rýchlo vynulovať.

Nie každý dom sa dá napasovať na vybraný stavebný pozemok

Na zvolený stavebný pozemok treba následne napasovať budúci rodinný dom. V prípade developerských pozemkov, ktoré vznikajú ako satelity veľkých miest to zvyčajne nebýva problém. Dané parcely bývajú síce menšie, no sú zvyčajne obdĺžnikového tvaru. Preto pri výbere projektu domu väčšinou netreba robiť kompromisy.

Problém však môže nastať pri atypických stavebných pozemkoch. Napríklad ak si vyberiete stavebnú parcelu v intraviláne obce, kde bývajú pozemky užšie a dlhšie. V takom prípade budete musieť robiť isté ústupky a povedzme bungalov s garážou bude musieť mať iný pôdorys, než ste pôvodne zamýšľali.

Ako veľký by mal byť rodinný dom?

Pri výbere projektu alebo domu na mieru je nutné zvážiť, ako veľký bude vo finále nový domov. Pre štvorčlenné rodiny sa odporúča úžitková plocha aspoň 100 m2. Na takúto plochu sa dá väčšinou napasovať dnešný obytný štandard ako je kuchyňa, obývačka a tri resp. štyri izby, kúpelňa, WC a technická miestnosť.

Všetko záleží od šikovnosti projektanta alebo od zvoleného katalógového domu.

Dom s garážou alebo bez?

Pri projektovaní domu sa často rieši aj otázka garáže. Riešenia, kedy je garáž súčasťou domu alebo stojí samostatne má svoje výhody aj negatíva. Mnohí nedajú dopustiť na komfort, kedy vedia suchou nohou prejsť od zaparkovaného auta až do domu. Treba však rátať s tým, že takéto riešenie navýši celkovú cenu domu.

Samostatne stojaca garáž alebo prístrešok pre autá sa dá vybudovať aj neskôr, keď už bývate v dome. Jeho napasovanie k domu však môže byť komplikovanejšie. Starosti navyše vám prinesie aj nové papierovačky súvisiace s ohlasovacou povinnosťou stavby a vybavovaním povolení.

Bez hypotéky to zrejme nepôjde

Kúpa stavebného pozemku a samotná výstavba domu je finančne náročná. Len málokedy rozpočet na nový domov nepresiahne sumu 100 tisíc eur. Preto väčšine (najmä mladých) ľudí nezostáva nič iné než požiadať o hypotéku.

Banky v týchto dňoch dávajú maximálne 80% resp. 90% z ceny nehnuteľnosti, ktoru budete ručiť. V prípade stavby domu sa však dá čerpať hypotéka na stavbu domu aj po tzv. tranžiach, teda na budúcu hodnotu domu.

Na základe projektu sa určí akú hodnotu bude mať novostavba po jej dokončení a z tejto sumy banka poskytne spomínaných 80 či 90%. Peniaze však banka posiela postupne. Vždy, keď sa podarí dokončiť nejakú časť napríklad postaviť základy, spraviť hrubú stavbu a podobne, dá banka prostriedky na ďalšie dokončenie.

Obrňte sa voči byrokracii

Keď už máte kúpený pozemok, vybraný projekt a zabezpečené financovanie, je potrebné spraviť ešte jeden krok. Získať všetky potrebné doklady na vydanie stavebného povolenia. K tomu, aby ste mohli začať legálne stavať sa vyjadruje stavebný úrad, obec, okresný úrad ochrany životného prostredia a pozemkový úrad.

Znie to síce komplikovane, no získať stavebné povolenie je najmä časovo náročný proces. Ku každej žiadosti sa vyjadruje každý úrad samostatne a na všetko majú samozrejme zákonom vymedzenú lehotu. Pokiaľ sa vám však nechce chodiť po úradoch, môžete osloviť niektorú z firiem, ktoré sa venujú vybavovaniu stavebných povolení. Síce zaplatíte peniaze navyše, no ušetríte si čas a energiu na iné činnosti.

