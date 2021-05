Coca-Cola oslavuje 50 rokov výroby v Česku a na Slovensku

Od momentu, keď z výrobnej linky priamo v Československu vyšla prvá fľaša nápoja Coca-Cola, uplynulo 50 rokov. Česi a Slováci dodnes spomínajú, že nápoj Coca-Cola bol niečím mimoriadnym, čo stálo za to, aby si z neho odložili fľašu či neskôr plechovku. Za desaťročia sa však veľa zmenilo.

„Nápoj Coca-Cola sa vo svete vyrába už 135 rokov a spoločnosť pôsobí v takmer 200 krajinách sveta. V Česku a na Slovensku oslavuje úžasných 50 rokov. Je to pre nás mimoriadny míľnik a vážime si, že ho s nami Česi a Slováci oslávia. Rovnako ako s nimi nápoje značky Coca-Cola oslavujú ich najvýnimočnejšie chvíle už po celé desaťročia,“ hovorí Natalia Stroe, CEO The Coca-Cola Company ČR/SR.

Nápoj Coca-Cola sa na území Československa prvýkrát objavil spolu so spojeneckým vojskom americkej armády v roku 1945. Nezameniteľná chuť sa stala symbolom nového začiatku a túžby po lepšom živote. S tou sa spájala aj neskôr, keď červená etiketa s elegantným bielym nápisom Coca-Cola predstavovala moderný a slobodný spôsob života, aký si ľudia v socialistickom Československu priali. V roku 1968 preto začala komunikácia so zástupcami značky The Coca-Cola Company v Ríme a o rok neskôr národný podnik Fruta Brno odoslal do New Yorku návrh zmluvy, pričom pre svoju výrobu vybral konzerváreň v obci Modřice.

Kľúčový rok 1971

Coca-Cola sa mnohým Čechom a Slovákom spája v prvom rade so Západom, nápoj sa však už desaťročia vyrába lokálne. Že je to však až 50 rokov, tipuje len každý siedmy respondent prieskumu agentúr STEM a FOCUS, ktorý si dala Coca-Cola exkluzívne pripraviť k tomuto výnimočnému sviatku.

Prvá výrobná linka bola spustená v roku 1971. Foto: Coca-Cola

Prvá fľaša pre zákazníkov s objemom 250 ml zišla z výrobnej linky v septembri 1971. Československo sa tak stalo štvrtou socialistickou krajinou, v ktorej sa nápoj Coca-Cola vyrábal, a tiež 135., v ktorej sa podával. V socialistickom Československu sa gastronomické zariadenia delili do štyroch cenových skupín. Nápoj Coca-Cola si ľudia v 70. rokoch mohli kúpiť len obmedzene – napr. v reštauráciách 1. a 2. kategórie, v predajniach Tuzex, prípadne vo vlaku či v lietadle.

Najväčšia zmena nastala v roku 1991, keď produkciu v štátnom podniku prebral súkromný botler, spoločnosť Coca-Cola Amatil, a pokračoval vo výrobe ikonického nápoja spoločnosti The Coca-Cola Company na území Československa. Odvtedy pribudol počet miest, v ktorých sa nápoj Coca-Cola dal kúpiť, ale aj varianty príchutí a balení. Dnes sa predáva až v deviatich rôznych variantoch.

Zamestnanci spoločnosti Coca-Cola v 90. rokoch. Foto: Coca-Cola

Rozdiel robia ľudia

Nápoj Coca-Cola od roku 2000 vyrába a do fliaš plní spoločnosť Coca-Cola HBC, ktorá je strategickým partnerom spoločnosti The Coca-Cola Company. Za posledných 30 rokov dala prácu takmer 10 000 ľuďom. Aktuálne zamestnáva 943 ľudí 20 rôznych národností. Takmer 9 % zamestnancov v spoločnosti pracuje viac ako 25 rokov.

„Coca-Cola je postavená na vzťahoch, ktoré nám každý deň pomáhajú napĺňať našu víziu. Bez zamestnancov, pre ktorých je ich práca vášňou, by to nebolo možné. To oni reprezentujú hodnoty spoločnosti: Starostlivosť, zdieľanie, integritu a precíznosť. Zároveň nesmieme zabudnúť na našich zákazníkov a obchodných partnerov, bez ktorých by sa nám nepodarilo uspokojiť potreby všetkých spotrebiteľov,“ vysvetľuje Dan Timotin, CEO Coca-Cola HBC ČR/SR.

Závod, v ktorom sa nápoje Coca-Cola vyrábali, bol 22 rokov aj na Slovensku v obci Lúka, v okrese Nové Mesto nad Váhom. Dnes sa nápoje Coca-Cola pre Česko a Slovensko vyrábajú v závode v Prahe-Kyje. Pre obe krajiny bola Coca-Cola veľkým ekonomickým prínosom. Za posledných 15 rokov spoločnosť na daniach zaplatila 3 miliardy českých korún, teda 120 miliónov eur v Česku i na Slovensku spolu.

Prežili sme spolu už 50 rokov

Nápoj Coca-Cola sa v Česku i na Slovensku dodnes spája s nezameniteľnou chuťou a radosťou v každom dúšku. V prieskume agentúr STEM a FOCUS takmer pätina obyvateľov Česka (18 %) a aj Slovenska (19 %) uviedla, že si nápoj Coca-Cola asociuje so silným životným momentom, ako sú oslavy alebo sviatky.

Mimoriadna atmosféra sa pretaví aj do špeciálnej edície obalov pri príležitosti 50. výročia výroby nápoja v Česku a na Slovensku už od júna. Etikety fliaš aj plechovky budú zdobiť české a slovenské dominanty. 50 rokov výroby najobľúbenejšieho nealkoholického nápoja na svete v regióne Česka a Slovenska je veľký míľnik, ktorý si zaslúži pozornosť a oslavu. Priaznivcov značky a nápoja Coca-Cola čaká v priebehu nasledujúcich mesiacov množstvo prekvapení až do vyvrcholenia osláv v septembri.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na stránke: https://cz.coca-colahellenic.com/cz/50-let

Informačný servis