Coca-Cola použije ročne až tri milóny ton obalov, zaviazala sa k lepšej recyklácii

BRATISLAVA 14. marca (WebNoviny.sk) – Spoločnosť Coca-Cola prvý krát v histórii oznámila, že ročne použije tri milióny ton plastových obalov.

Informácia je súčasťou správy nadácie Ellen MacArthur Foundation, ktorá tlačí na firmy a vlády, aby robili viac v boji proti znečisteniu plastami. V rámci tejto kampane sa celkovo 150 spoločností zaviazalo redukovať používanie plastov. Napriek tomu niektoré spoločnosti ako Pepsi, L’Oreal a H&M údaje o svojej spotrebe plastov neuvádzajú.

Je ťažké vizualizovať si tri milióny ton plastov. Pre porovnanie, je to ako predstaviť si 15-tisíc vorvaňov obrovských. V roku 2018 sa Coca-Cola zaviazala, že do roku 2030 recykluje rovnaké množstvo použitých fliaš a plechoviek, ako predá. Spoločnosť momentálne predáva 500 značiek šumivých nápojov, džúsov a vôd. Podľa vyjadrení sa bude usilovať o to, aby jej obaly boli celosvetovo recyklovateľné.