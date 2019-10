Coldplay vydá album Everyday Life, prvá časť bude mať názov Sunrise a druhá Sunset

Britská kapela Coldplay vydá 22. novembra dvojalbum Everyday Life. Skupina o tom informovala na Twitteri, kde uviedla, že jedna časť sa bude nazývať Sunrise a druhá Sunset.

Muzikanti zatiaľ neprezradili bližšie detaily o nahrávke. Minulý týždeň upozornili fanúšikov a fanúšičky na zverejnenie novinky prostredníctvom plagátov v Berlíne, Madride, Sydney, Hongkongu či ďalších mestách.

Coldplay

… vznikli v roku 1996 v Londýne. Prvý štúdiový album Parachutes vydali v roku 2000 a vďaka úspešnému singlu Yellow sa dostali do povedomia verejnosti.

Na oceňovanú nahrávku nadviazali štúdiovkou A Rush Of Blood To The Head (2002), z ktorej pochádza napríklad skladba Clocks. Vďaka nej získali prestížnu cenu Grammy.

V roku 2005 anglické kvarteto v zložení Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman a Will Champion vydalo tretí album X&Y, po ktorom nasledovali nahrávky Viva La Vida Or Death And All His Friends (2008), Mylo Xyloto (2011), Ghost Stories (2014) a A Head Full Of Dreams (2015).

So všetkými pritom dobyli UK Chart. Kapela má na konte napríklad sedem cien Grammy, deväť BRIT Awards, šesť Q Awards či sedem NME Awards.