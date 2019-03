Colorado má zraneného útočníka Landeskoga, v zostave bude chýbať najmenej mesiac

DENVER 9. marca (WebNoviny.sk) – Švédsky hokejový útočník Gabriel Landeskog utrpel bližšie nešpecifikované zranenie v hornej časti tela a klubu zámorskej NHL Colorado Avalanche bude chýbať štyri až šesť týždňov.

Rodák zo Štokholmu s najväčšou pravdepodobnosťou už nenastúpi v závere základnej časti a nepomôže mužstvu v boji o postup do play-off.

„Je to obrovská strata pre náš tím. Po Mattovi Nietovi je to už druhý útočník, ktorého sme stratili do konca dlhodobej časti sezóny. Obaja mali na našu hru veľký vplyv,“ uviedol pre oficiálny web profiligy tréner Colorada Jared Bednar.

Dvadsaťšesťročný Landeskog, ktorý je kapitánom Avalanche, prežíva najlepšiu sezónu od vstupu do NHL. V doterajších 68 zápasoch nazbieral 69 kanadských bodov (33+36), čo je jeho osobné maximum.