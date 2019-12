Colorado predĺžilo víťaznú sériu v NHL, Sekerov Dallas podľahol po predĺžení (video)

Hokejisti Dallasu Stars síce v piatok bodovali v zámorskej NHL vo štvrtom zápase za sebou, pred vlastnými fanúšikmi však tím slovenského obrancu Andreja Sekeru podľahol organizácii Vegas Golden Knights 2:3 po predĺžení. Ziskom bodu síce „hviezdy“ zostali na 4. mieste tabuľky Centrálnej divízie, no bodovo sa dotiahli na tretí Winnipeg Jets.

Hostia si triumfom upevnili štvrtú priečku v Pacifickej divízii a v hodnotení Západnej konferencie sa na svojho piatkového súpera dotiahli na rozdiel jediného bodu. Reprezentant SR Sekera na ľade strávil 18:28 min a do štatistík si prepísal dve zblokované strely.

Sklamaný kouč Bowness

Dallas v piatok viedol gólom Taylora Feduna z prvej tretiny, ale v druhej za hostí skórovali William Karlsson a Chandler Stephenson. V tretej na 2:2 vyrovnal Jamie Benn, v extra päťminútovke však triumf Vegas zariadil Max Pacioretty.

„Dnes bolo dobre vidieť, ako to vyzerá, keď sa nám darí a keď nie. Prví tretina nám nevyšla, no v druhej to bolo omnoho lepšie, keď sme na ľade vystupovali ako skutočný tím. Myslím si, že napokon sme zvíťazili zaslúžene,“ zhodnotil autor víťazného zásahu Pacioretty podľa oficiálneho webu NHL.

Sklamaný bol po súboji domáci kouč Rick Bowness, ktorý v úvode aktuálneho týždňa z pozície asistenta nahradil doterajšieho hlavného trénera Jima Montgomeryho. Ten sa musel porúčať pre neprofesionálne správanie sa. „Myslím si, že tretia tretina bola vyrovnaní. V predĺžení sme mali šancu rozhodnúť, no nepremenili sme ju a tak prišiel trest a gól dal náš súper,“ zhodnotil Bowness.

Triumf Colorada

V druhom piatkovom súboji potvrdili úlohu papierového favorita hráči Colorada Avalanche, ktorí doma zdolali New Jersey Devils 3:1 a sú späť na čele tabuľky Západnej konferencie o bod pred St. Louis Blues.

„Lavína“ bodovala už vo ôsmom súboji za sebou, kým „diabli“ si pripísali už siedmu prehru v rade a v hodnotení Východnej konferencie im patrí až predposledná 15. priečka. Hlavný kouč Devils Alain Nasreddine, ktorý v úvode decembra nahradil Johna Hynesa, tak stále čaká na prvý triumf na poste hlavného trénera.

Okrem úspešných strelcov Gabriela Landeskoga, Valerija Ničuškina a Nathana MacKinnona mal výrazný podiel na úspechu domácich aj český brankár Pavel Francouz, ktorý si pripísal 37 úspešných zákrokov.

NHL – výsledky

piatok:

Dallas – Vegas 2:3 po predĺžení (1:0, 0:2, 1:0 – 0:1)

*Andrej Sekera (Dallas) odohral 18:28 min, 2 zablokované strely

Colorado – New Jersey 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)