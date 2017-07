Connor McDavid podpísal s “olejármi” luxusnú zmluvu na sto miliónov dolárov

EDMONTON 6. júla (WebNoviny.sk) – Luxusnú zmluvu na sto miliónov dolárov podpísal s klubom zámorskej hokejovej NHL Edmonton Oilers stále iba 20-ročný útočník Connor McDavid.

Draftová jednotka z júna 2015 predĺžila s „olejármi“ spoluprácu o osem sezón, ročne tak mladý center zarobí priemerne 12,5 milióna dolárov. Connor McDavid má pred sebou ešte rok platný nováčikovský kontrakt, nový vstúpi do platnosti 1. júla 2018 a vyprší 30. júna 2026.

„Je úplne šialené len pomyslieť na to, že niekto mi zaplatí sto miliónov dolárov za to, aby som robil to, čo by som aj tak robil každý deň. Šialené. Je to niečo výnimočné, robiť to v Edmontone tie pocity ešte zlepšuje,“ povedal Connor McDavid po podpise nového kontraktu, ktorý mu zabezpečí najvyšší ročný príjem v histórii profiligy.

Ovečkin má kontrakt na 124 miliónov

Aktuálne po 10,5 milióna USD ukrajujú Chicagu útočníci Patrick Kane a Jonathan Toews, od budúceho leta bude mať rovnaký priemerný plat aj brankár Carey Price v Montreale.

Alexander Ovečkin má vo Washingtone kontrakt na 124 miliónov, čo je najviac spomedzi všetkých, no rozložené to má až na 13 rokov, priemerne tak nedosahuje ani desaťmiliónovú hranicu ročne.

McDavid je len piatym hráčom histórie NHL s deväťcifernou čiastkou na zmluve. „Nový kontrakt je pre mňa istým záväzkom, aby som sa stále zlepšoval a pracoval na sebe omnoho tvrdšie,“ pokračoval McDavid, ktorý novú zmluvu mohol podpísať až po 1. júli 2017.

McDavid má za sebou dve sezóny v NHL

Connor McDavid má za sebou už dve sezóny v NHL. V prvej ho limitovali zdravotné problémy a v 45 zápasoch mal bilanciu 16 gólov a 32 asistencií. Chuť si potom napravil na MS 2016 v Rusku, keď sa podieľal na zlatej medaile pre výber Kanady.

V ročníku 2016/2017 to už bola v jeho podaní „iná káva“. V základnej časti absolvoval kompletnú 82-zápasovú porciu so ziskom rovných 100 kanadských bodov za 30 gólov a 70 asistencií, získal Art Ross Trophy udeľovanú najproduktívnejšiemu hokejistovi v dlhodobej časti NHL.

Aj jeho zásluhou sa Oilers premiérovo od roku 2006 prebojovali do play-off.