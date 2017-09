Contador sa cíti ako šampión deviatich Grand Tour, nesúhlasí s odobratím dvoch titulov

MADRID 26. septembra (WebNoviny.sk) – Oficiálne štatistiky uvádzajú španielskeho už len bývalého cyklistu Alberta Contadora (34) ako víťaza siedmich pretekov Grand Tour. On tvrdí, že sa cíti ako šampión deviatich a že okrem Vuelty má víťazný hetrik na konte aj na Giro d´Italia a Tour de France.

Dva celkové triumfy z Gira a Tour, ktoré mu spätne odobrali z rokov 2010 a 2011 ako dôsledok dopingového previnenia, aj krátko po skončení kariéry vníma ako nesprávne. Contadora testovali pozitívne na clenbuterol na Tour de France 2010.

Rozlúčil sa s profikariérou

„Je to možno pre mnohých komplikovaná téma, ale tí, ktorí sú zasvätení, dobre vedia, ako to v skutočnosti bolo. Odobratie dvoch titulov aj spätne vnímam ako vrcholnú nespravodlivosť. Čo mi však nik nevezme, to sú spomienky a pocity, ktoré ma sprevádzali počas tých ´víťazných´ pretekov. Budem si ich pamätať do konca života,“ uviedol Alberto Contador vo vysielaní rozhlasovej stanice Onda Cero, cituje ho portál CyclingNews.

Contador sa nedávno rozlúčil s profikariérou vo veľkom štýle. Na pretekoch Vuelta a Espaňa síce skončil v celkovom poradí „až“ na 5. mieste, ale v záverečnej kráľovskej horskej etape s dojazdom na legendárny kopec Alto de l´Angliru s pasážami s takmer 24-percentným prevýšením ukázal všetkým chrbát.

„Chcel som ešte raz zažiť ten pocit, keď sa predieram hustými špaliermi fanúšikov a oni ma dotlačia na prvom mieste až do cieľa,“ vrátil sa k oným okamihom po prejazde cieľom na Angliru.

Bandita ešte z bicykla nezosadol

Cyklista s prezývkou „El Pistolero“, čiže pištoľník či bandita ešte stále definitívne nezosadol z bicykla. Na koniec sezóny avizuje účasť na kritériových pretekoch v Japonsku a Číne.

„Od skončenia Vuelty som na bicykli nestrávil veľa času a užíval si život, ktorý som si predtým nemohol dovoliť. Mal som krásnu rozlúčku, ale ešte si koncom októbra doprajem dve kritériá na Japonskom pohári a v Šanghaji,“ vysvetlil Contador.

Contador ako jeden zo šiestich cyklistov v histórii ovládol všetky tri súčasti Grand Tour, čiže Giro d´Italia (2008, 2015), Tour de France (2007, 2009) aj Vueltu (2008, 2012, 2014). Znamenitý vrchár a skvelý časovkár sa štyrikrát stal laureátom prestížneho ocenenia Velo d´Or (Zlaté koleso), celkovo si v profikariére pripísal 68 víťazstiev, z toho 13 na pretekoch „veľkej trojky“.