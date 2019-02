Conte predstaví svoju víziu budúcnosti EÚ, poslanci sa budú zaoberať aj rómskou otázkou

BRATISLAVA 10. februára (WebNoviny.sk) – Svoju predstavu o budúcnosti Európskej únie poslancom europarlamentu predstaví taliansky premiér Giuseppe Conte. Bude tak v poradí 17. lídrom, ktorý na túto tému prehovorí k poslancom v štrasburskom pléne.

Poslancov okrem Conteho prejavu čakajú počas plenárneho zasadnutia v Štrasburgu (11. – 14. februára) aj témy civilnej ochrany, európskeho rozpočtu či téma zintenzívnenia boja proti neznášanlivosti voči Rómom. Informovala o tom tlačová atašé EP na Slovensku Soňa Mellak.

Hlasovanie o budúcom rozpočte

Conte je profesor práva a nestraník, v júni 2018 sa postavil na čelo talianskej vlády, ktorú sformovali po marcových voľbách Hnutie piatich hviezd a Liga Severu. S poslancami sa v utorok bude rozprávať o svojej vízii reformy fungovania EÚ. Séria týchto diskusii odštartovala v januári 2018 a potrvá do májových eurovolieb.

Poslanci sa budú venovať aj téme civilnej ochrany – teda tomu, ako efektívnejšie reagovať na katastrofy. „Novelizácia pravidiel pre mechanizmus civilnej ochrany EÚ, ktorý v rokoch 2017 a 2018 pri lesných požiaroch, búrkach a povodniach dosiahol svoje limity, bude predmetom hlasovania v utorok,“ píše sa ďalej v programe. V stredu zase parlament rozhodne o obchodnej, investičnej a partnerskej dohode medzi EÚ a Singapurom. Takisto budú hlasovať aj o budúcom európskom rozpočte na roky 2021 – 2027. Očakáva sa pritom, že odmietnu krátenie peňazí na kohéziu, teda stieranie regionálnych rozdielov.

Potláčanie protirómskeho zmýšľania

Na programe majú aj hlasovanie o znížení poplatkov v prípade cezhraničných platieb do eurozóny. „Banky v krajinách EÚ, ktoré nie sú súčasťou eurozóny, by mali spoplatňovať platby v domácej mene a cezhraničné platby v eurách rovnako, a konverzné poplatky by sa mali sprehľadniť,“ vysvetľuje tlačová správa. Poslanci budú takisto diskutovať aj o využívaní konopy na liečebné účely aj zintenzívnení boja proti neznášanlivosti voči Rómom. Pravdepodobne vyzve EÚ a členské štáty, aby boli aktívnejšie v snahe o potláčanie protirómskeho zmýšľania a prijali konkrétne opatrenia zamerané na integráciu Rómov.

Okrem toho sa budú poslanci venovať aj ďalším témam, napríklad neregulovanému rybolovu, ochrane zvierat počas prepravy v rámci EÚ aj mimo nej, používaniu pesticídov, právam žien a rodovej rovnosti, porušovaniu ľudských práv, demokracie a zásadám právneho štátu.