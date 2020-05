COVID – 19 výrazne zasiahol už beztak slabé zdravotnícke systémy v rozvojových krajinách – bez rýchlej reakcie pribudne denne 6 000 mŕtvych detí, ktoré ešte nedosiahli vek 5 rokov

Predpokladá sa, že v priebehu nasledujúcich šiestich mesiacov bude zomierať denne o 6 000 detí viac ako zvyčajne, z dôvodov, ktorým sa dá predísť. Pandémia COVID -19 výrazne oslabila už beztak slabé zdravotnícke systémy a prerušila zabehnuté aktivity.

Vo východnej Ázii a Pacifiku môže byť v nasledujúcich šiestich mesiacoch až o 78 000 viac mŕtvych detí do piatich rokov života. Dôvodom je obmedzený prístup ku zdravotnej starostlivosti.

Tento odhad vychádza z analýzy vedcov z Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health publikovanej v časopise The Lancet Global Health. Najhorší z troch scenárov predpokladá, že v 118-tich krajinách s nízkymi a strednými príjmami pribudne v nasledujúcich šiestich mesiacoch 1,2 milióna detí, ktoré zomrú pred dovŕšením piateho roku života z dôvodu obmedzeného prístupu ku zdravotnej starostlivosti.

Foto: © UNICEF Frank Dejongh

Tento nárast úmrtnosti detí pribudne k 2,5 miliónu detí, ktoré zomierajú každých šesť mesiacov pred dovŕšením piateho roka života v 118 krajinách, ktoré táto štúdia zahŕňa.

V nasledujúcich šiestich mesiacoch sa tiež očakáva nárast úmrtnosti budúcich mamičiek o 56 700. Toto smutné číslo sa pripočíta k 144 000 úmrtiam budúcich mamičiek, ktoré v týchto krajinách zomierajú každého pol roka.

„Podľa tohto najhoršieho scenára hrozí, že sa zvýši úmrtnosť detí pred dovŕšením piateho roka života po prvý krát za niekoľko dekád,“ hovorí výkonná riaditeľka UNICEF, Henrietta Fore. „Nesmieme dovoliť, aby sa matky a deti stali nezmyselnými obeťami popri boji proti koronavírusu. Nesmieme dovoliť, aby desaťročia, ktoré sme úspešne bojovali proti úmrtnosti detí a mamičiek vyšli nazmar.“

V krajinách s už beztak slabými zdravotnými systémami spôsobila pandémia COVID-19 prerušenie dodávok materiálu a taktiež zvýšené nároky na finančné aj ľudské zdroje. Návštevy zdravotníckych zariadení sa z dôvodu karantény odkladajú, dodávky materiálu meškajú… UNICEF varuje, že táto situácia môže viesť k úmrtnosti detí a mamičiek.

V prípade, že sa z dôvodu pandémie zníži dostupnosť zdravotnej starostlivosti o 15%, mohlo by to znamenať zvýšenie úmrtnosti detí do piatich rokov o 9,8% (1 400 detí denne) a 8,3%-ný nárast úmrtnosti mamičiek. V prípade najhoršieho scenára, kedy by sa dostupnosť zdravotnej starostlivosti v dôsledku pandémie znížila o 45%, znamenalo by to nárast úmrtnosti detí do piatich rokov až o 44,7 % a úmrtnosť mamičiek by sa zvýšila o 38,6% za mesiac. Odhady poukazujú na to, že ak je z akéhokoľvek dôvodu obmedzený prístup ku zdravotnej starostlivosti, a zároveň sa zníži aj možnosť prístupu ku strave, znamená to obrovský nárast úmrtnosti žien a detí.

Podľa najhoršieho scenára by boli úmrtnosťou detí a mamičiek najviac postihnuté nasledujúce krajiny: Bangladéš, Brazília, Demokratická republika Kongo, Etiópia, India, Indonézia, Nigéria, Pakistan, Uganda a Tanzánia, Džibutsko, Kráľovstvo Eswatini, Lesotho, Libéria, Mali, Malawi, Nigéria, Pakistan, Sierra Leone a Somálsko.

UNICEF je hlboko znepokojený vedľajšími dopadmi pandémie na deti.

132 krajín zaviedlo domáce karantény a 1,8 miliardy z 2,35 miliárd detí ostalo doma, čo malo vplyv na život približne 77% detí do 18 rokov. Približne 1,3 miliardy študentov zo 177 krajín prestalo z dôvodu pandémie chodiť do školy.

40% svetovej populácie nemá v domácnosti prístup k mydlu a vode, aby si mohli umyť ruky.

370 miliónov detí zo 143 krajín sa musí stravovať inde ako v školskej jedálni, keďže sú školy zatvorené. Pre mnohé z nich to bolo ich jediné jedlo denne.

Viac ako 117 miliónov detí v 37 krajinách, môže bojovať s osýpkami, ak sa im nepodarí zaočkovať z dôvodu pozastavenia očkovacích programov kvôli pandémii COVID-19. V Malajzii a na Filipínach bolo pozastavené očkovanie proti obrne, ktoré je veľmi dôležité, aby sa predišlo vzniku nových ohnísk ochorenia v týchto krajinách.

Foto: © UNICEF Frank Dejongh

Minulý týždeň UNICEF zahájil novú globálnu kampaň #Reimagine, ktorá má zabrániť tomu, aby sa pandémia COVID-19 stala trvalou krízou pre deti – obzvlášť pre tie, ktoré žijú v chudobe, vylúčení a násilí. UNICEF prostredníctvom kampane apeluje na vlády, privátny sektor, verejnosť, darcov, aby sa pripojili k misii UNICEF. Zapojme sa, pomôžme svetu zotaviť sa a vytvorme pevné základy pre lepšiu budúcnosť.

Rýchla reakcia. Musíme reagovať okamžite, aby sme zabránili ďalšiemu šíreniu vírusu, pomôcť chorým, a tým, ktorí zasahujú v prvých líniách a riskujú svoje životy pre ostatných.

Zotavenie. Aj keď sa pandémia spomalí, každá krajina bude musieť naďalej pokračovať v úsilí zmierniť dopady pandémie na deti a robiť opatrenia, aby pandémia opäť neprepukla.

Lepšie základy do budúcnosti. Pandémia COVID-19 nás naučila, že naše systémy musia byť na ochranu svojich ľudí lepšie pripravené – sústavne – nielen v čase kríz. Vo chvíli, keď sa svet spamätáva z pandémie je čas na položenie lepších základov.

Dvaja z našich partnerov, ktorých si veľmi vážime Pandora a ING vchádzajú do začiatku kampane s veľkorysou podporou, aby poukázali na význam kampane a inšpirovali verejnosť aj privátny sektor k zapojeniu sa do nej.

„Pandémia COVID-19 je krízou detských práv. Potrebujeme okamžitú reakciu, ale aj dlhodobú víziu, ktorá sa nebude zaoberať len výzvami, ktoré pred nás stavia pandémia a jej sekundárnymi dopadmi, ale tiež načrtne predstavu lepšieho sveta, keď kríza definitívne ustúpi. Preto potrebujeme nápady, zdroje, inšpiráciu, ale hlavne srdce každého z vás“ povedala Fore. „Dnes je našou spoločnou zodpovednosťou, predstaviť si svet, ako bude vyzerať zajtra.“

O UNICEFe

UNICEF je jednou z najvýznamnejších humanitárnych organizácií na svete, ktorá pomáha deťom v núdzi už viac ako 70 rokov. Pracujeme vo viac ako 190 krajinách a teritóriách, na tých najťažšie dosiahnuteľných miestach. Pracujeme deň čo deň, aby sme pomohli prežiť deťom, ktoré sa ocitli v núdzi. Ochraňujeme ich práva, zabezpečujeme pre ne vodu, jedlo, strechu nad hlavou, lieky, vzdelanie, aby dostali šancu naplniť svoj potenciál. A nikdy sa nevzdáme…

www.unicef.sk

Informačný servis